Crise à l'Université Laurentienne : la commissaire aux services en français va enquêter

Le 12 avril, une centaine de professeurs de l’université située à Sudbury ont été licenciés, alors que l'établissement souffre de problèmes financiers; 69 programmes dont 28 de langue française ont été abolis.

Dans un communiqué, Mme Burke a précisé que ses services ont reçu une soixantaine de plaintes relatives à ces suppressions de cours, qui soulèvent des questions quant à l'équité et à la transparence des processus ayant mené aux coupes .

De nombreux étudiants et étudiantes franco-ontarien(ne)s et d’autres dans la communauté nous ont dit que cette situation affecte profondément leur capacité d’être éduqué(e)s et de travailler en français.

Une citation de :Kelly Burke, commissaire des services en français de l'Ontario