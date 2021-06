Ottawa impose une évaluation environnementale aux mines de charbon métallurgique

La décision annoncée mercredi inclura toutes les propositions provenant des huit projets exploratoires en cours dans la région des contreforts des Rocheuses dans le sud-ouest de l’Alberta, a précisé le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson.

Je pense que tous les Albertains s’attendent à ce qu’un enjeu comme le sélénium et ses effets sur les cours d’eau et la faune aquatique fassent l’objet d’une évaluation , a-t-il indiqué.

Le sélénium est un oligo-élément qui peut créer des malformations chez les poissons s’il s’accumule en trop grande quantité. On le retrouve dans les cendres issues de l’extraction du charbon.

La mine Teck dans le sud de la Colombie-Britannique a ainsi contaminé les cours d’eau de la région. La population d’un poisson rare s’est effondrée.

Nous devons prendre en compte les effets sur les poissons et leur habitat, qui sont des domaines fédéraux. Il est donc approprié pour le gouvernement fédéral d’imposer une évaluation environnementale , a souligné M. Wilkinson.

Le ministre souligne que la Loi sur l'évaluation d'impact s'applique automatiquement aux projets qui prévoient produire plus de 5000 tonnes de charbon par jour, mais qu'il peut également désigner d'autres projets à sa guise.

Un débat houleux en Alberta

Les risques de contamination au sélénium sont une des raisons qui poussent de nombreux propriétaires terriens, membres de Premières Nations et environnementalistes à s’opposer aux projets proposés dans le sud-ouest de l’Alberta.

Ces projets sont au coeur d’une controverse depuis que le gouvernement albertain a révoqué la politique de 1976 qui excluait les mines à ciel ouvert dans les contreforts est des Rocheuses.

Celui-ci est depuis revenu sur sa décision, mais plusieurs municipalités, de nombreux Albertains et membres de Premières Nations ont demandé à Ottawa de s’impliquer dans le dossier.

Ils estiment que les évaluations fédérales sont plus rigoureuses que celles provinciales et permettent plus de participation du public.

Le ministre Wilkinson a annoncé sa décision dans une lettre à la députée fédérale néodémocrate Heather McPherson qui lui avait demandé en mars d’imposer une évaluation environnementale pour l'ensemble des mines de charbon dans les Rocheuses. Elle s’appuyait sur une pétition de 18 000 signatures.

Le ministre a exclu une telle évaluation pour des raisons de temps. Les évaluations régionales prennent plusieurs années.

Étant donné le rythme de développement [en Alberta], nous avons déterminé que ce ne serait pas l’outil le plus approprié , a-t-il souligné.

Des projets de plus en plus étudiés

Selon M. Wilkinson, la nouvelle politique donnera plus de certitude à l’industrie sur le type de projets qui feront l’objet d’une évaluation et la manière dont celle-ci se déroulera.

Nous ne disons pas non à tous les projets. Nous nous assurons que ces projets sont réalisés de la meilleure manière pour l’environnement. Une citation de :Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement

La semaine dernière, le ministre a annoncé qu'il rendrait plus difficile l’exploitation de nouvelles mines de charbon thermique. Le gouvernement prépare également de nouvelles réglementations sur les rejets des mines comme le sélénium.

Le gouvernement albertain a mis en place des consultations sur la meilleure politique à adopter pour développer cette ressource. Le groupe doit rendre son rapport en novembre.