Inconduites policières : la police de Lethbridge demande la patience du public

Je veux juste que le public soit patient, afin que nous puissions continuer la marche à suivre et proposer une approche pour gérer cela , a déclaré mardi le chef Shahin Mehdizadeh lors d’une réunion municipale.

Les allégations ne sont pas bonnes pour nous et nous travaillons pour nous assurer que les enquêteurs ont tout ce dont ils ont besoin pour mener une enquête appropriée et impartiale et qu’ils aillent au fond des choses , a-t-il ajouté.

Le chef a aussi déclaré que l'attention reçue de la part des médias était l'un des principaux problèmes auxquels le service a été confronté cette année.

Le Service de police de Lethbridge a fait face à quelques scandales et allégations de corruption, notamment parce que des agents auraient accédé aux bases de données internes de la police pour un usage personnel.

Le ministre de la Justice, Kaycee Madu, avait demandé au service d'élaborer un plan d'action au printemps, mais s’est dit déçu d’une version présentée à la fin mai et a ordonné de nombreux changements.

Lors de la réunion municipale mardi, Shahin Mehdizadeh a affirmé que les changements demandés par le ministre n'étaient que des demandes pour des approfondissements de la part du ministère.

Le plan d'action mis à jour doit être remis au ministre de la Justice d'ici le 25 juin.

Plus d'un scandale

La police de Lethbridge a été plongée dans plusieurs controverses au cours des 12 derniers mois. Deux policiers ont été disciplinés et rétrogradés pour avoir espionné l’ex-ministre de l’Environnement néo-démocrate, Shannon Phillips, en 2017.

Récemment, cinq policiers ont été suspendus, après que CBC eut révélé qu’ils avaient effectué des recherches sans motif dans le dossier policier de Shannon Phillips, en 2018. Un inspecteur à la retraite a aussi eu une relation sexuelle avec femme qui sortait d’une situation de violence familiale et qui a affirmé que la relation n'était pas consensuelle.

Démarches en cours

Le chef du Service de police dit qu'un champ obligatoire a été ajouté aux bases de données pour demander aux utilisateurs de préciser pourquoi ils font leurs recherches. Des audits trimestriels sont aussi prévus pour s'assurer que le système n'est utilisé que pour les activités policières autorisées.