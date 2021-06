Fin des contrôles routiers entre Ottawa et Gatineau

C’est donc un grand soupir de soulagement qui est poussé des deux côtés de la rivière des Outaouais.

On est tellement contents! Ça fait du bien de pouvoir ouvrir avec les ponts , soutient Marie-Ève Poulin, directrice de communications et marketing pour le Groupe Nordik.

Par contre, nos mesures sanitaires restent toujours en place, donc j'aimerais juste faire un rappel que les gens doivent réserver lorsqu'ils viennent au Spa, pour accéder au site , précise-t-elle. Aussi, nous avons une capacité réduite de 50 % pour avoir la distanciation entre chaque visiteur et les masques doivent être portés à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur lorsque les gens sont en mouvement.

Au Nordik Spa-Nature de Gatineau, la clientèle ontarienne représente 60 % des visiteurs.

C'est certain que l'industrie du tourisme a été grandement affectée par la pandémie , explique Mme Poulin. Aussi, le fait qu'on soit une région frontalière fait en sorte qu'on a une grande interdépendance pour tous les commerces aussi du Québec et de l'Ontario. On est contents que l'Ontario ouvre.

Au Nordik Spa-Nature de Gatineau, la clientèle ontarienne représente 60 % des visiteurs. Photo : Radio-Canada / Audrey Roy

Même son de cloche en Ontario. On espérait vraiment qu'il y ait l'ouverture des frontières le plus rapidement possible , affirme Sandra Nadeau, porte-parole du Groupe Calypso Valcartier, propriétaire du Parc aquatique Calypso à Limoges dans l'Est ontarien.

Pis ça nous laisse quand même un beau deux semaines d'ouverture avant notre ouverture à nous. C'est positif tout ça et la situation s'améliore aussi des deux côtés de la frontière. Pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle , soutient Mme Nadeau.

Le Parc aquatique Calypso prévoit accueillir ses clients le 5 juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C'est à peu près 40 % des gens qui viennent du Québec, et puis 60 % qui viennent de l'Ontario [...]. On est situé à seulement 90 minutes de Montréal, il n'y a pas beaucoup d'autres offres similaires non plus dans la région. Pour nous l'ouverture des frontières c'était très important. Une citation de :Sandra Nadeau, porte-parole du Groupe Calypso Valcartier

Le Parc aquatique Calypso accueillera ses clients le 5 juillet, alors que la phase 2 du déconfinement ontarien permettra ce genre d’activités.

Le conseiller municipal d’Ottawa, Mathieu Fleury, s’est toujours prononcé contre les contrôles routiers entre Ottawa et Gatineau. On a eu aucune preuve de réduction du nombre d'interactions, aucune preuve du nombre de réductions de cas [de COVID-19] , soutient-il.

Il croit maintenant qu’une discussion plus globale sur la réalité de la grande région socio-économique d’Ottawa-Gatineau s’impose.

Nos deux maires se parlent, la Commission de la capitale nationale ( CCNCommission de la capitale nationale ) est un des conduits pour les terrains fédéraux, mais ce n’est pas plus global que ça. On parle de fermeture de commerces, on n'avait jamais vu ça dans notre histoire. On parle des milieux de l'éducation, l’emploi, service de garde, transport en commun, plein de volets économiques, sociaux, environnementaux, pour lesquels la pandémie a exposé certains différents qui doivent être recalibrés.

La facture des contrôles routiers

Le Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) confirme que les contrôles routiers de 2021 ont occasionné plus de 18 000 $ en heures supplémentaires.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les coûts reliés à la tenue des contrôles routiers à Gatineau. Photo : Service de police de la Ville de Gatineau

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a effectué 7600 vérifications à la frontière interprovinciale depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de passages non essentiels, le 19 avril 2021 . En tout 19 % des usagers ont dû faire demi-tour, a indiqué le corps policier lundi.

De son côté, le Service de police d'Ottawa a indiqué, la semaine dernière, que la facture associée à la mise en application du décret est estimée à 850 000 $.

Le gouvernement de l’Ontario entend rembourser cette somme.

Avec les informations de Catherine Morasse, Stéphane Leclerc et Mama Afou