Nouvelle altercation entre des pêcheurs sur la rivière Moisie

Une altercation entre un ancien président de l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM) et deux autres pêcheurs a été captée sur vidéo hier lors d’une activité de pêche sur le terrain du Club de pêche de la rivière Moisie, anciennement appelé Club Adams.

La vidéo de 42 secondes circule sur les réseaux sociaux.

On peut y voir l’ancien président Daniel Girard de l’ APRMAssociation de protection de la rivière Moisie s’adresser à deux pêcheurs innus, sur un ton très agité, et affirmer qu'ils étaient sur un terrain privé et qu'ils n'avaient pas le droit d'y pêcher puisqu'ils n'avaient pas été invités.

Le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam ( ITUMInnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam ), le Camp de pêche de la rivière Moisie ( CPRMCamp de pêche de la rivière Moisie ), l’Association de protection de la rivière Moisie ( APRMAssociation de protection de la rivière Moisie ) ont tous trois réagi par voie de communiqué après avoir pris connaissance de l'altercation entre Daniel Girard et deux membres de la communauté innue, aux abords de la rivière Moisie.

C’est pas mon territoire. T’es sur un terrain privé. Moi, je suis invité pour venir ici aujourd’hui. J’ai le droit, je vais pêcher , lance M. Girard durant la discussion, qui a été filmée. M. Girard a été président de l' APRMAssociation de protection de la rivière Moisie de 1995 à 2006.

Mais toi, t’es pas invité, qu’est-ce que tu fais ici? Une citation de :Daniel Girard

L' ITUMInnu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a déploré dans un communiqué ses propos bouleversants et inappropriés , rappelant l’importance de la rivière Moisie (Mishta Shipu), pour l’identité et l’histoire de leur communauté.

Cet événement déplorable est un exemple malheureux qui nuit à la réconciliation et à la cohabitation harmonieuse entre les communautés , a ajouté le chef Mike Mckenzie.

Un événement similaire est survenu il y a un an, sur la même rivière, lieu de tension puisque les Innus tentent d'en reprendre le contrôle depuis plusieurs années.

Excuses et dissociations

Le CPRMCamp de pêche de la rivière Moisie a émis un communiqué pour déplorer l’événement. Il souligne que le Camp de pêche de la rivière Moisie a toujours privilégié une cohabitation harmonieuse avec la communauté innue.

Une lettre d’excuse qui s’adresse à l’ensemble de la communauté innue, a d’ailleurs été envoyée au chef, Mike McKenzie par Gordon Gund, président du CPRM.Camp de pêche de la rivière Moisie

Le président y explique que M. Girard s'était présenté à l'invitation du camp, et assure qu’il n'y reviendra plus. M. Girard était un invité du camp. Suite à ses agissements il ne sera dorénavant plus le bienvenu.

L’accès à la propriété du camp, incluant la pêche, lui sera interdit pour toujours Une citation de :Gordon Gund, président du CPRM

Gordon Gund affirme dans la lettre reconnaître la présence millénaire des Ancêtres des Innus de Uashat Mak Mani-Utenam sur la rivière Mishta Shipu .

Quant à lui, le président de l’ APRMAssociation de protection de la rivière Moisie Michel Villeneuve tenu à se dissocier des propos de son ancien président, rappelant qu’il n’est plus en poste depuis plus de deux ans et que le secteur d’activité de l’ APRMAssociation de protection de la rivière Moisie n’est pas le même que celui du CPRMCamp de pêche de la rivière Moisie .

Daniel Girard réplique

Dans une lettre de deux pages adressée directement à Mike Mckenzie et remise en mains propres au chef mercredi, Daniel Girard affirme qu'il s'agit d'un coup monté .

Selon le pêcheur, les Innus n'ont pas le droit de propriété à cet endroit de la rivière. La terre appartient à tous ses occupants et non à un groupe précis , écrit-il avant d'énumérer des exemples qui témoignent de la tension autour des droits des différents pêcheurs.

Un droit ancestral

L’altercation, qui survient moins d’une semaine après les événements commémoratifs de la crise du saumon de Listuguj, amène le chef Mike Mckenzie à rappeler les droits ancestraux des peuples autochtones et à réitérer la place que prend Mishta Shipu (la rivière Moisie) et Utshashumeku (saumon) chez les innus de la région.

Nos ancêtres ont pêché dans cette rivière, ils l’ont naviguée et ils l’ont protégée pendant des milliers d’années. C’était notre garde-manger et notre autoroute pour remonter dans les terres et aller rejoindre le caribou. Aujourd’hui, nous sommes dans une démarche de réappropriation, par souci de justice historique, mais aussi pour l’avenir de notre peuple , peut-on lire dans le communiqué du conseil de bande.

Pour certains [Québécois], les Innus demeurent des étrangers chez eux Une citation de :Mike Mckenzie, chef du Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam