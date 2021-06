Orbie reçoit le prix Artiste de l’année en Gaspésie

L'illustratrice Marie-Ève Tessier-Collin, alias Orbie, est lauréate du Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dans la catégorie Artiste de l'année en Gaspésie.

Marie-Ève Tessier-Collin a confié en entrevue à Bon pied, bonne heure mercredi qu'il s'agit de sa plus grande reconnaissance à vie.

On dirait que je n'y crois pas encore. C'est comme une consécration. Une citation de :Marie-Ève Tessier-Collin

« D'être reconnue à l'échelle provinciale, c'est une très belle tape dans le dos pour confirmer que je fais la bonne chose », partage-t-elle.

Selon les membres du jury du CALQConseil des arts et des lettres du Québec , l'illustratrice et autrice est en pleine ascension et se trace un avenir prometteur dans le milieu de la littérature jeunesse.

« La grande qualité et l'authenticité de son travail lui ouvrent toutes grandes les portes des librairies, ici comme à l'étranger. Invitée appréciée dans les écoles québécoises, elle partage sa passion avec les jeunes et leur inspire le goût de la lecture et de la création », ont-ils rapporté.

Gaspésienne d'adoption, Marie-Ève Tessier-Collin réside à Cap-d'Espoir depuis 2005. Elle a donné vie à une quinzaine d'albums jeunesse qui lui ont valu quelques prix et distinctions, dont le Prix des Librairies du Québec en 2015.

L'illustratrice a aussi été finaliste du Prix du Conseil des arts et lettres du Québec en 2020.

Orbie publiera trois nouveaux livres à l'automne prochain.