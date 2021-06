Surplus de plus d’1 M$ à La Tuque en 2020

La Ville de La Tuque a terminé l’année 2020 avec un surplus de 1 226 648 $. Cette situation s’explique notamment par l’augmentation des revenus liés aux droits de mutation, aux amendes et à la taxe.

La Ville a aussi toujours dans ses coffres 235 000 $ de la subvention reçue de Québec pour l’aider à faire face aux impacts de la COVID-19. Elle avait reçu en tout près de 666 000 $ pour faire face aux dépenses imprévues et la perte de revenus liées à cette pandémie.

Le montant total des surplus accumulés non affectés en 2020 s’élève donc maintenant à un peu plus de 2 millions de dollars, selon l'administration. Le conseil municipal de La Tuque n’a affecté aucune somme provenant des surplus dans le budget 2021 , précise la Ville, par voie de communiqué.

La dette de La Tuque s’élevait à 33,5 millions $ au 31 décembre 2020. Elle était de 39,1 millions $ en 2017, ce qui signifie que la municipalité a réussi en trois ans à diminuer de 5,6 millions $ la dette à payer à la charge de ses contribuables , souligne la Ville.

L’an dernier, la Ville de La Tuque a investi près de 6 millions $ dans ses infrastructures et équipements. L’argent a notamment servi à la réfection des réseaux d'aqueduc et d’égouts, ainsi que la réfection des rues et trottoirs du territoire.