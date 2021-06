La cheffe du Parti vert échappe à un possible vote de confiance

Le leadership de la cheffe du Parti vert du Canada, Annamie Paul, n'est plus menacé. Du moins, pas pour l'instant. Sa formation politique a en effet finalement décidé, tard mardi soir, de ne pas déclencher un processus qui aurait ultimement pu mener à sa destitution.

Le conseil fédéral du Parti – l'organe décisionnel de la formation – a tenu une rencontre d'urgence, mardi soir, rencontre qui a duré plus de trois heures et demie.

Il était prévu que les responsables tiennent un vote quant au déclenchement d'un processus complexe, prévu au sein de la constitution du Parti, qui aurait pu mener à un vote de confiance envers Mme Paul.

Ce vote n'a finalement pas eu lieu, selon des sources au fait de cette rencontre.

Le conseil fédéral a plutôt adopté une motion séparée demandant à Mme Paul de répudier publiquement l'un de ses anciens conseillers principaux, Noah Zatzman, qui a accusé plusieurs politiciens, y compris des députés verts non identifiés, de discrimination et d'antisémitisme dans une publication sur les médias sociaux, le mois dernier.

La motion demande également à Mme Paul de soutenir explicitement le Parti vert. Dans le cas contraire, précise le document, la cheffe devra faire face à un vote de confiance le 20 juillet.

Tensions internes

La décision de mardi fait suite à plusieurs semaines difficiles pour le parti, qui est déchiré sur la question du conflit israélo-palestinien.

Devant la flambée des violences au Moyen-Orient, Mme Paul a publié une déclaration où elle réclamait un cessez-le-feu et condamnait à la fois les tirs de roquettes palestiniennes et l'utilisation excessive de la force par l'armée israélienne, une possible tentative de mettre de l'avant une position modérée s'approchant de celle du gouvernement Trudeau.

La députée verte Jenica Atwin, qui a depuis traversé la Chambre pour rejoindre les libéraux, a vivement critiqué la déclaration de Mme Paul sur Twitter. C'est une déclaration absolument inadéquate , a-t-elle écrit. Les évictions forcées doivent cesser. Je me tiens aux côtés de la Palestine et je condamne les bombardements impensables à Gaza. Mettez fin à l'apartheid!

Un autre député vert, Paul Manly, a lui aussi déploré la déclaration de sa cheffe, en qualifiant les expulsions de familles palestiniennes d'un quartier de Jérusalem de nettoyage ethnique .

M. Zatzman a répondu sur Facebook en affirmant que les verts veilleront à vous vaincre et à faire élire des champions progressistes du climat qui sont contre le fascisme, pro-LGBT, pro-souveraineté autochtone et sionistes! .

M. Zatzman n'est plus conseiller auprès de la cheffe.

Annamie Paul, qui est de confession juive, n'a pas condamné publiquement les propos de son conseiller. Elle s'est même montrée contrariée devant l'insistance des journalistes à la questionner à ce sujet.

Selon un texte de David Thurton de CBC News