Les déléguées de la FIQ entérinent une entente globale avec Québec

Autre déblocage important dans les négociations du secteur public : la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a obtenu un règlement global avec le gouvernement du Québec, qui inclut les salaires et les conditions de travail.

Les déléguées de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec , réunies en conseil national virtuel, ont entériné cette proposition globale de règlement tard mardi soir.

La Fédération interprofessionnelle de la santé représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, soit la grande majorité des professionnelles en soins au Québec.

Cette fois, l'entente inclut non seulement les conditions de travail, comme la création de postes et les heures supplémentaires, mais aussi les salaires et les disparités régionales.

Maintenant que les déléguées l'ont entérinée, la proposition d'entente globale devra être soumise aux membres qui auront à se prononcer au cours des prochaines semaines.