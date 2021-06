Une femme tuée et une sérieusement blessée à Ottawa

Une femme a été mortellement poignardée et une autre sérieusement blessée, vendredi en fin de journée, à Ottawa.

L'événement s'est déroulé aux alentours de 18h45, au 1800 chemin Baseline, a indiqué le SPOSanté publique Ontario dans un communiqué, mardi soir.

L'Unité des homicides du SPO est à la recherche d'un suspect. Photo : Radio-Canada / Joe Tunney

L'Unité des homicides du SPOService de police d'Ottawa est à la recherche d'un suspect, un homme de 54 ans, probablement armé, en lien avec ce meurtre.

Selon la description de la police d'Ottawa, il s'agit d'un homme de couleur noire, d'une taille de six pieds et de carrure moyenne. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une chemise noir et blanc et une paire de jeans. Il se trouvait au volant d'une Nissan Sentra noire, de 2010, à quatre portes, immatriculée CRVA674.

La police invite le public à ne pas entrer en contact avec cet homme et à la contacter en cas de rencontre avec un individu correspondant à cette description.

Le secteur du chemin Baseline en direction est, entre la promenade Navaho et la rue Cordova, dans le secteur de Nepean, a été fermé par le SPOSanté publique Ontario pour qu’il puisse mener son enquête.

Il s’agit du 9e meurtre, cette année, dans la capitale fédérale.

