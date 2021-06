Retrouvailles en foyer de soins : des aînés auront changé et mieux vaut s'y préparer

La pandémie a durement frappé les résidences pour personnes âgées de la province. Pendant des mois, les résidents ont eu peu ou pas de visite. Sans compter que lors des éclosions dans leur foyer, ils étaient complètement isolés.

Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’Université de Moncton et directrice au Centre d’études du vieillissement, affirme qu’il ne faut pas sous-estimer l’impact qu’a eu la pandémie sur nos proches.

Il faut réaliser que la personne a fait un cheminement à partir du vieillissement normal et qu’elle est en foyer de soins pour une raison, alors c’est sûr et certain qu’il y a probablement eu une dégradation au niveau de la santé, de la mobilité et peut être au niveau du poids , dit-elle.

Même les familles qui ont été désignées pour entrer dans les foyers de soins pour visiter, c’est l’une des premières choses qu’il partageait avec nous […] comment la personne avait changé. Une citation de :Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’Université de Moncton et directrice au Centre d’études du vieillissement

Un deuil post-pandémie

Pour Suzanne Dupuis-Blanchard, il est primordial pour les familles de se préparer psychologiquement avant de rendre visite à leurs aînés, surtout s’ils ne les ont pas vues depuis près de 15 mois. ils vont trouver une immense différence, j’en suis certaine , dit-elle.

Je pense que c’est une étape de deuil de ce qu’on connaissait avant la pandémie et de ce que l’on va retrouver maintenant. Une citation de :Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’Université de Moncton et directrice au Centre d’études du vieillissement

Elle ajoute qu’il est important pour les familles de partager entre eux ce qu’ils ressentent. Il ne faut pas être gêné non plus de vivre ces émotions-là.

Doit-on dire à l’aîné qu’on trouve qu’il a changé, ou doit-on faire comme si tout était comme avant la pandémie ?

Selon Suzanne Dupuis-Blanchard, cela dépend de chaque relation interpersonnelle.

Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’Université de Moncton et directrice au Centre d’études du vieillissement, le 15 juin 2021. Photo : Radio-Canada

La personne va savoir elle-même qu’elle a eu des changements, qu’elle se mobilise moins bien [par exemple] , dit-elle. Comme famille on peut en parler ensemble de ces choses-là, et ça inclut la personne âgée aussi.

Impact sur la santé mentale des familles

Une étude faite par Suzanne Dupuis-Blanchard avec des familles ayant un proche dans un foyer de soins a révélé que la pandémie a eu de fortes répercussions sur leur santé mentale.

Les membres des familles interrogés ont indiqué avoir connu des inquiétudes par rapport au niveau des soins administré dans les établissements où logeait leur proche.

Ils se sont également inquiétés de l’isolement auquel faisaient face les aînés en foyer de soins.

On voyait vraiment l’effet chez les familles aux niveaux de dépression, d’anxiété et vraiment toute la question de santé mentale et de soutien à ces familles , conclut Suzanne Dupuis-Blanchard.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange