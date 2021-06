Un concert au féminin avec Joséphine Bacon pour l’OSM

Ce concert, donné sous la direction de la cheffe Dina Gilbert, est dédié à toutes ces femmes victimes de violences, dont les voix ne peuvent plus être entendues , a expliqué mardi matin Eugénie Lépine-Blondeau, la chroniqueuse culturelle de l’émission Tout un matin.

La cheffe d'orchestre Dina Gilbert Photo : Antoine Saito

Lors de ce concert, les mélomanes peuvent notamment entendre l’œuvre Take the Dog Sled que la Canadienne Alexina Louie a composé pour sept instruments, dont le trombone, la clarinette ainsi que le violon, et pour deux interprètes de chant de gorge traditionnel inuit : Evie Mark et Akinisie Sivuarapik.

Au programme également, des œuvres des compositrices canadiennes Ana Sokolović et Barbara Croall, mais aussi de la Française Lili Boulanger et de la Britannique Elizabeth Maconchy.

Quant à Joséphine Bacon, elle lit quelques-uns de ses poèmes écrits sur la nuit, les saisons et le cycle de la vie.

D’une durée d’une heure, le concert Voix de femmes : ode à la vie peut être écouté sur le site de l’OSM  (Nouvelle fenêtre) .