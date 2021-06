L'aviation israélienne a mené des frappes dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a confirmé les attaques aériennes qui ont visé, selon elle, une installation militaire du Hamas, en réponse au lancement de ballons incendiaires qui ont provoqué des incendies dans des champs dans le sud d’Israël.

Dans son communiqué, l’armée a dit être prête à tous les scénarios, y compris la reprise des combats face à la poursuite des actes terroristes provenant de Gaza .

Ces frappes et ces tirs de ballons sont les premiers incidents importants entre Israël et Gaza depuis un cessez-le-feu, le 21 mai dernier, ayant mis fin à 11 jours d'une guerre-éclair ayant fait 260 morts côté palestinien, dont des enfants, des adolescents et des combattants, et 13 décès en Israël, incluant un enfant, une adolescente et un soldat.