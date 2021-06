Patrimoine Saint-Édouard lance sa campagne pour amasser le million manquant

L'objectif est fixé à 1,5 million de dollars, mais 500 000 $ ont déjà été amassés auprès de plusieurs entreprises de la communauté saguenéenne. Selon le communiqué de presse publié mardi, le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins a déjà fourni 350 000 $, en plus d’une précédente contribution de 50 000 $ de la Caisse Desjardins de La Baie-Bas-Saguenay.

Pour les aider à atteindre leur objectif, une équipe de neuf ambassadeurs a été mise sur pied, comprenant entre autres l'artiste Giuseppe Benedetto et Bénédict Morin du Bistro Café Summum. Le porte-parole des ambassadeurs de la campagne, François Gagné, a rappelé l'objectif caressé depuis de nombreuses années par le comité. C'est le lancement officiel de la campagne avec les gens de la corporation ainsi que les neuf ambassadeurs de La Baie pour justement ramasser de l'argent pour le financement de l'église Saint-Édouard pour s'assurer que la bibliothèque vienne s'installer ici dans les prochaines années , a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada.

Les personnes qui feront un don de 100 $ ou plus verront leur nom apposé sur une brique du bâtiment lors de la construction.

L'idée de la campagne, nommée Sauvegardons Saint-Édouard, avait été annoncée en avril dernier.

Comme nous nous étions engagés, nous mettons aujourd’hui en branle cette campagne de financement et nous sommes persuadés que nous pourrons compter sur la mobilisation et la générosité des citoyens et des partenaires corporatifs ciblés. Le projet de construction requiert un investissement de 12,9 M$, dont une somme de 6,4 MS par Saguenay ainsi qu’une subvention visée des paliers gouvernementaux entre 5 M$ et 5,4 M$. Nous espérons une annonce de la Ville en septembre prochain , a fait savoir par voie de communiqué Martin Saint-Pierre, président de la corporation.

L’église Saint-Édouard a été achevée en 1928 et est considérée comme un bijou à préserver par le milieu. La bibliothèque de La Baie se trouve entre les murs du Théâtre du Palais municipal depuis plusieurs années et est considérée désuète.

Avec Titouan Bussiere