Une websérie nord-ontarienne raconte des histoires positives d'immigration internationale

Le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario lance une série documentaire mettant en vedette les succès professionnels de nouveaux arrivants. Le projet vise à attirer de la main-d'œuvre issue de l’immigration dans les régions de Timmins, du Témiscamingue et du corridor de la route 11.

La websérie fait découvrir différentes personnalités inspirantes d’outre-mer qui ont choisi le Nord-Est de l’Ontario pour fonder leur famille.

On y présente les nouveaux arrivants dans un format de documentaire de cinq minutes.

Trois épisodes de la série sont présentement en ligne.

Je trouve que c’était super important de démontrer le parcours de personnes qui ont abandonné leur famille, leurs amis et leur vie dans leur pays pour aider à notre économie Une citation de :Marie-Josée Tremblay, instigatrice et coordonnatrice du projet.

La série documentaire braque la caméra sur l'une des têtes dirigeantes de la fromagerie Kapuskoise, Wenjing Liu, qui est d’origine chinoise.

Elle se réjouit de l'accueil des Kapuskois à son égard.

Les deux propriétaires de la fromagerie Kapuskoise Wenjing Liu et son mari François Nadeau. Photo : JBV Productions

La série dresse aussi le portrait du Russe Valid Abu Ammar, le directeur des opérations de Swastika Laboratories ltd, qui dit s’être établi à Kirkland Lake, en raison des opportunités qui sont disponibles dans la région.

Tout le monde aime aller dans les grandes villes, mais le problème c’est que, dans les grandes villes, tu peux perdre tes rêves parce qu’il y a une grande compétition pour un poste , constate-t-il.

Un outil de rétention des immigrants

Julien Boucher, le réalisateur de la série, affirme s’être reconnu dans le parcours des participants.

M. Boucher raconte qu'en tant que Québécois qui a été catapulté à Kapuskasing en 2014, que la non-compétitivité et le fait que tout était à créer dans la région lui ont permis de créer sa boîte de production vidéo.

Je me rappelle quand je suis arrivé à Kapuskasing, de comment j'ai été accueilli, je me faisais inviter à des soupers, à jouer au Bingo. Ça a été facile de m’intégrer et je peux voir qu'ils traversent les mêmes choses , indique-t-il.

L'instigatrice du projet Marie-Josée Tremblay et le producteur de la websérie Julien Boucher lors du lancement mercredi matin. Photo : Capture d'écran: Facebook : Réseau du Nord

Plus d’une semaine de tournage a été nécessaire afin de rencontrer les sujets du documentaire ainsi que leurs employeurs.

J’espère que ça va se rendre à l'international pour aller recruter des gens , affirme Marie-Josée Tremblay.

M. Boucher, qui est aussi conseiller municipal pour la Ville de Kapuskasing, espère que la vidéo trouvera son public.

Une vidéo comme ça peut avoir beaucoup d'avantages pour repeupler nos communautés, pour attirer de nouveaux immigrants, mais aussi pour des résidents canadiens , indique M. Boucher.

Nous voulons montrer à quel point nous sommes accueillants et la qualité de vie que nous avons , ajoute-t-il, citant les grands espaces verts pour s’adonner au plein air et la gamme d'activités offertes comme la pêche et la chasse.

La joie de vivre d'Emmanuel Nsoa inspire dans la websérie. Timmins, sa ville d'adoption, est mise à l'avant-plan avec des images de drône. Photo : JBV Productions

Avec la COVID-19, la population augmente avec les gens du Sud [de l’Ontario] qui reviennent dans la région.

Un des participants au projet , Emmanuel Nsoa, affirme quant à lui que la websérie jouera un rôle clé dans la rétention des immigrants.

Le franco-ontarien d'adoption, qui a fait ses études à l'Université de Hearst en tant qu'étudiant international, sera l'un des ambassadeurs du documentaire, à l'aide de son sourire contagieux .

Ça va montrer à ces nouveaux arrivants qu'il y a une suite après les études. J'en connais plusieurs, et j'ai fait partie de ceux-ci, qui disaient: ''dès qu'on a notre diplôme on s'en va'' , explique-t-il.

Le parcours dans le Nord de l'Ontario de M. Nsoa a été bien différent, lui qui vient d'accepter un poste au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, après un bref passage à Montréal.