La nouvelle piscine Saint-Alexis inaugurée à Grande-Baie

Les citoyens baieriverains pourront profiter cet été de la nouvelle piscine, située dans le secteur Grande-Baie, qui rouvre ses portes après plus d’un an de rénovations. En plus de la refonte de la piscine, le pavillon d'accueil a été agrandi et des jeux d'eau ont été installés.

Malgré la pluie, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, était fière de présenter son nouveau modèle de piscine chauffée à la Baie. Elle a détaillé les différentes zones de celle-ci. Donc, un endroit où les gens qui sont à mobilité réduite ou les tout-petits qui commencent à marcher peuvent accéder tranquillement au plan d'eau, un endroit un peu plus loin où [...] les enfants ont encore pied, car c'est peu profond, des couloirs de natation pour des gens qui veulent pouvoir aller nager , a-t-elle énuméré.

Pour le conseiller municipal de Grande-Baie, Martin Harvey, il s'agissait d'une bonne nouvelle pour les petites familles. Il a expliqué que la piscine revient s'ajouter aux autres sports du parc, avec notamment des terrains de tennis et de baseball ainsi que des jeux pour les enfants. Les gens qui ont des jeunes familles veulent venir dans ces coins-là , a-t-il mentionné.

Des fermetures à venir

Cependant, même si la Ville de Saguenay a rénové la piscine Saint-Alexis, elle entend fermer deux autres piscines dans les prochaines années, portant le nombre de sept à cinq. La piscine Richelieu va éventuellement être fermée puisqu'à un moment donné, ça devient trop de piscines pour les besoins des gens , a lancé la mairesse. Pour ce qui est de la piscine du Mont-Fortin, elle sera fermée après cet été. Elle sera remplacée par la piscine du parc J.Alcide-Reid, à Jonquière, qui sera rénovée cet été, en utilisant le même modèle que Saint-Alexis.

La mairesse de Saguenay est cependant confiante que l’offre sera suffisante pour la demande. Le bassin du nouveau modèle de piscines a une capacité de 400 personnes, ce qui est plus élevé qu'auparavant. Pour nous c'était quand même prioritaire d'investir dans des piscines, cinq piscines qu'on veut chauffées et qui ont la capacité d'accueil suffisante pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès à un plan d'eau s'ils ne peuvent pas l'avoir autour de chez eux , a plaidé celle qui entend solliciter un second mandat à la tête de Saguenay en novembre prochain.

La Ville continue les discussions pour convenir quand seront rénovées les autres piscines.

D'après un reportage de Titouan Bussiere