Un nouvel album sur fond de controverse pour LGS

LGS, anciennement Le Groupe Swing, lance un album sous un nouveau nom et une nouvelle identité musicale. Les 14 titres aux rythmes électro-pop incluent la pièce Feels Right (avec toi), que l’artiste franco-ontarienne Vanessa Thibodeau allègue être inspirée de l’une de ses propres compositions datant de 2019.

Le nouvel album éponyme du groupe LGS arrive près de trois ans après que la formation franco-ontarienne ait annoncé une tournée d’adieu en 2018. À l’époque, la chanson On perd la tête venait d’être lancée et trônait au sommet des palmarès francophones du Québec : elle y est restée durant 14 semaines consécutives.

Avec le nouveau succès [d’]une ampleur qu’on n’avait jamais vue, c’est sûr que la vague était tentante à vouloir embarquer dessus (sic) , souligne le chanteur Michel Bénac. Quand ça c’est arrivé, on s’entend, ça a bouleversé un peu notre décision. Puis, il y a eu beaucoup plus de demandes, un album qu’on voulait finir, qu’on n’avait pas encore fini...

La pochette de du nouvel album éponyme du groupe LGS. Photo : Facebook/LGS

Cet opus surprise, dévoilé lors d’un spectacle virtuel vendredi dernier, compte une chanson de Noël ainsi que 13 titres festifs, dont les sonorités électro-pop rappellent les années 1980 à 1990. Mises à part quelques nouveautés, il s’agit en fait d’une compilation de morceaux lancés à la pièce entre 2018 et 2021.

La beauté de faire ça en '' motton '', si on peut le dire [comme ça], c’est que ça permet d’évoluer graduellement au lieu de prendre un virage définitif tout de suite. On a eu l’occasion de tester des eaux et essayer des choses , fait valoir Michel Bénac.

En troquant le violon qui caractérisait jadis leur style folklorique, Le Groupe Swing est donc devenu LGS, affirmant une identité renouvelée et doublée d’une nouvelle ligne artistique assumée.

Controverse autour de Feels right (avec toi)

Vanessa Thibodeau et Michel Bénac ont tous deux indiqué à Radio-Canada que des discussions « en privé » étaient actuellement en cours pour tenter de résoudre la situation. Photo : Radio-Canada

À la sortie de la chanson Feels right (avec toi), en mai dernier, la jeune artiste franco-ontarienne Vanessa Thibodeau a soutenu que l’une de ses propres chansons, créée en 2019, aurait inspiré la nouveauté de LGS.

[Il] me semble que ça sonne un peu familiar. Tranquillement pas vite, je réalise que certains hooks dans la toune, c’est moi qui les ai écrits , avançait-elle alors dans une vidéo partagée sur son compte Instagram.

Questionné par Radio-Canada à ce sujet, Michel Bénac a réfuté les allégations. Moi, je peux confirmer que je ne vole pas et [que] je n’ai jamais volé des œuvres d’artistes ou de créateurs. Jamais , a-t-il affirmé.

Vanessa Thibodeau a réagi à cette affirmation en déclarant que le chanteur du groupe LGS a le droit d’avoir ce statement-là .

Est-ce que ça veut nécessairement dire que je crois ça, que je prends ça pour du cash? [...] Non, je [ne] prends pas ça pour du cash , a-t-elle ajouté.

Michel Bénac et Vanessa Thibodeau ont tous deux indiqué à Radio-Canada que des discussions en privé étaient actuellement en cours pour tenter de résoudre la situation. Aucun des deux n’a voulu commenter la teneur de ces pourparlers.

Avec les informations de Kevin Sweet et Valérie Lessard.