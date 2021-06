4000 nouvelles plages horaires bientôt ouvertes pour une 2e dose d'AstraZeneca

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que 4000 nouvelles plages horaires seront rendues disponibles dès la semaine du 3 juillet pour ceux qui souhaitent recevoir une deuxième dose de vaccin d'AstraZeneca. Des vaccins de Moderna seront aussi disponibles pour en obtenir une deuxième dose à compter du 20 juin.

Les plages horaires pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca s'adressent aux personnes de 45 à 79 ans qui ont reçu une première dose de ce vaccin il y a huit semaines ou plus.

Les personnes de 50 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dès maintenant via le site web Québec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1 877 644-4545, que ce soit pour recevoir une seconde dose du vaccin de Moderna ou d'AstraZeneca.

82 % des Bas-Laurentiens âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin anti-COVID 162 804 premières doses et 19 971 deuxièmes doses ont été administrées dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle, par communiqué, que des cliniques de vaccination sans rendez-vous sont prévues mercredi et jeudi à Rivière-du-Loup et vendredi à Rimouski pour recevoir une première dose de vaccin de PfizerBioNTech.

La distribution des coupons doit débuter à 7 h 15. Ces cliniques de vaccination sans rendez-vous s'adressent aux personnes de 12 ans et plus.

Les 18-39 ans invités à se faire vacciner

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et le directeur national de santé publique Horacio Arruda ont fait la mise au point sur la campagne de vaccination au Québec en début d'après-midi mardi.

Il a notamment invité les personnes âgées de 18 à 39 ans à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 puisqu'ils sont maintenant, en proportion, moins nombreux à avoir reçu une dose de vaccin que la tranche d'âge des 12-17 ans.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a soutenu que les problèmes techniques de Clic Santé doivent être réglés. (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le ministre a aussi assuré que les problèmes techniques sur le site Clic Santé doivent être réglés.

De plus, les personnes de 50 ans et plus qui souhaitent devancer le rendez-vous de leur deuxième dose de vaccin d'AstraZeneca ou de Moderna peuvent maintenant le faire en ligne.

Christian Dubé a indiqué que le Québec a récemment reçu des doses de ces deux vaccins.