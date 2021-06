Manque de personnel et dépistage difficile de la COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée

Bien que des remplaçants aient été trouvés à la dernière minute, ça a beaucoup déstabilisé Sainte-Dorothée sur le plan de la gouvernance , a déclaré mardi le directeur du CISSS de Laval, Christian Gagné, lors de son témoignage à l'enquête de la coroner sur les décès de personnes âgées ou vulnérables en CHSLD durant la première vague.

Ce centre a été le plus endeuillé par la COVID-19 au Québec. Sur ses 285 résidents, une centaine en sont morts.

Mais ce n'étaient pas seulement les dirigeants qui manquaient à l'appel.

Même avant l'urgence sanitaire, il manquait à peu près 25 % du personnel. En avril 2020, en plein coeur de la crise, c'était 67 % d'entre eux qui ont dû s'absenter, car ils étaient porteurs de la maladie, selon M. Gagné. En tout, il aura fallu délester 175 personnes qui travaillaient ailleurs vers Sainte-Dorothée, pour pourvoir les postes.

Dépistage difficile à obtenir

Au départ, il n'y avait que le laboratoire national de Winnipeg qui pouvait confirmer un cas de COVID-19, a rappelé le directeur régional de la santé publique de Laval, le Dr Jean-Pierre Trépanier, lors de son témoignage. Bien que quelques autres laboratoires aient ensuite été créés, les résultats pouvaient quand même prendre plusieurs jours à arriver.

La priorité était alors donnée aux voyageurs qui revenaient de l'étranger. De plus, on faisait très peu mention des CHSLD à ce moment-là , alors qu' on parlait beaucoup des milieux hospitaliers , sites pressentis des plus grosses éclosions, a indiqué le Dr Trépanier.

La direction du CISSS de Laval a quand même fait tester tous les résidents de Sainte-Dorothée le 3 avril 2020, et tous les employés quelques jours plus tard. On ne suivait pas les lignes directrices [de la Santé publique] en prenant cette décision , a affirmé le Dr Trépanier, rappelant que les consignes étaient de ne tester que ceux qui avaient des symptômes.

Ce dépistage massif a dévoilé la gravité de l'éclosion, mais le mal était déjà fait. Le premier patient atteint de la COVID-19 avait été confirmé le 25 mars. En une semaine, le virus avait eu le temps de se propager grâce à des porteurs asymptomatiques, un phénomène peu connu à l'époque.

Si le dépistage avait été fait plus rapidement, on aurait probablement révélé l'ampleur de la situation plus tôt , a reconnu le Dr Trépanier, ajoutant qu' il n'y avait à ce moment-là aucune ligne directrice de la part du ministère de la Santé.

Le contexte de l'enquête

L'enquête de la coroner se penche sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, qui comptent pour la moitié des victimes de la première vague. Son objectif n'est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès est examiné pour chaque établissement.

Les audiences de cette semaine portent sur la mort de Mme Anna José Maquet, le 3 avril 2020 au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval. Ensuite, un volet national sera aussi examiné.