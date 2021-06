Parcours modifiés de la STO à Ottawa en vigueur dès le 21 juin

La majorité de ces autobus ne passeront plus sur la rue Wellington, déplaçant les arrêts entre les rues Kent et Elgin vers les rues attenantes et réduisant le nombre d’autobus de la STOSociété de transport de l'Outaouais et d’OC Transpo de 75 % sur cette artère.

Alors que les changements habituels aux horaires entreront en vigueur, les parcours du réseau au centre-ville d’Ottawa seront également modifiés. Les autobus emprunteront quatre tracés différents :

Bleu foncé : du pont Mackenzie King vers le pont du Portage en passant par les rues Albert et Kent, et du pont du Portage vers le pont Mackenzie King en passant par les rues Lyon et Slater

Turquoise : du pont Macdonald-Cartier vers le pont du Portage en passant par les rues King Edward, Rideau, Waller, Albert et Kent

Orange : du pont du Portage, effectuera une boucle à partir de Lyon en passant par Slater, Bank et Wellington

Vert : du pont du Portage, effectuera une boucle à partir de Wellington, en passant par Bank, Queen et Lyon

Les nouveaux trajets de la STO au centre-ville d'Ottawa entreront en vigueur le 21 juin. Photo : STO

Ce changement s’inscrit dans l’entente conclue, en 2017, entre la Ville d’Ottawa, la Ville de Gatineau, OC Transpo et la STOSociété de transport de l'Outaouais concernant les opérations des autobus au centre-ville.

Employés sur le terrain

Des employés de la STOSociété de transport de l'Outaouais seront présents aux arrêts les plus achalandés à Ottawa, du 17 au 19 juin, en après-midi, afin d’informer les usagers sur les changements à venir.

Ils seront également sur place les 21 et 22 juin pour rediriger la clientèle.

Les parcours ne seront pas modifiés sur la rive québécoise, à l'exception des lignes 11, 17 et 48. Ces lignes emprunteront désormais le boulevard Maisonneuve et le pont du Portage en direction d'Ottawa.