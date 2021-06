40 espaces de stationnement pour le tourisme nomade à Rimouski

Afin d'encadrer l'achalandage de ce type de véhicule sur son territoire cet été, la Ville de Rimouski a créé trois stationnements dits alternatifs.

L’un d’eux se situera au Colisée Financière Sun Life et comptera 20 espaces de stationnements. Les deux autres se situeront au parc Beauséjour et compteront 10 places chacun.

Les propriétaires de véhicules récréatifs pourront donc se garer gratuitement pendant 24 heures dans un des 40 espaces aménagés.

Des bacs pour les matières résiduelles seront disponibles et un guide de bonne conduite sera affiché. Il sera notamment interdit d’installer une tente sur les sites ou de faire fonctionner une génératrice. Les usagés ne pourront pas y faire de feux, et s'ils ont un chien, ils auront l'obligation de tenir l'animal en laisse en tout temps et de garder les lieux propres. Par ailleurs, la consommation de drogue ou d'alcool ne sera pas permise sur ces sites.

Il s'agit d'une solution de dépannage selon la Ville qui encourage les vacanciers à réserver dans un camping de la région.

Par ailleurs, de nouvelles interdictions par rapport au stationnement vont bientôt entrer en vigueur dans certains secteurs de Rimouski qui a connu plusieurs situations problématiques liées aux véhicules récréatifs l’été dernier.