La Ville d’Amos veut améliorer la fluidité sur la 1re Avenue

Ces changements sont le fruit de quelques mois de réflexion à l’Hôtel de Ville, où l’on cherche à améliorer la fluidité de la circulation au centre-ville depuis les importants travaux réalisés en 2018 et 2019. Il s’agit de l’un des principaux griefs exprimés par les citoyens.

Les programmations initiales des lumières ont été faites de façon très théorique, en observant les plans et des comptages de véhicules. C’est sûr qu’après avoir fait quelques années de vraie vie, à voir la circulation en temps réel, on se rend compte qu’il y a des ajustements à faire , reconnaît le maire suppléant de la Ville d’Amos, Pierre Deshaies.

Les feux pour piétons

Défectueux depuis plusieurs mois, les boutons-poussoirs pour appeler le feu pour piétons ont été réparés en premier, ce qui fait que les feux protégés ne s’allument plus automatiquement à chaque cycle. Depuis quelques semaines, le feu pour piétons à l’intersection du boulevard Mercier a aussi été détaché de ceux des intersections avec la 1re Rue Ouest et la rue Principale. Donc, si un piéton appelle le feu afin de traverser au pont Desmarais, il ne s’allume plus automatiquement aux deux autres intersections.

On a aussi enlevé des secondes sur les passages piétonniers. Dans le design proposé par les architectes, vous l’avez tous vu, il a de longues avancées de trottoir, alors le temps de traverse pour les piétons est relativement court. On avait probablement beaucoup trop de temps aux traverses pour piétons. On les a ajustés à la baisse et on a ajouté du temps aux automobilistes dans l’axe est-ouest. On s’est aussi rendu compte qu’il y avait peu d’attente dans l’axe nord-sud de la 1re Rue Ouest, donc on a redonné du temps aux voitures dans l’axe est-ouest , souligne Pierre Deshaies.

Dorénavant, le bouton d'appel des feux pour piétons à l'intersection de la 1re Avenue et de boulevard Mercier, n'affectera pas les deux autres intersections sur cette artère du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des panneaux numériques

La Ville d’Amos a aussi fait l’acquisition de panneaux numériques qui seront installés à ces trois intersections dès qu’elle les aura reçus. Ils feront en sorte que les virages à droite ne seront plus systématiquement interdits entre 7 h et 22 h, mais seulement lorsque requis. Cette interdiction de virage à droite a pour objectif de protéger les piétons et les cyclistes, donc les panneaux s’allumeront quand une personne aura activé le feu piéton.