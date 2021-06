Dominique Fils-Aimé, Klô Pelgag et Charlotte Cardin sur la longue liste du prix Polaris

Le jury, composé de 199 membres, a retenu 40 albums parmi les 204 qui avaient été pris en considération. Pour se qualifier, un album devait avoir été lancé entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021.

Dominique Fils-Aimé a été sélectionnée pour Three Little Words, un album qui complète une trilogie inspirée par l’histoire de la musique africaine-américaine.

L’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag a vu pour sa part son troisième album, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, être retenu par le jury.

Le premier album de Charlotte Cardin, Phoenix, est également finaliste, de même que l’album gospel Heavy Sun, du vétéran producteur et auteur-compositeur-interprète Daniel Lanois.

Helena Deland (Someone New), Elliot Maginot (Easy Morning), Thierry Larose (Cantalou), Laura Niquay (Waska Matisiwin), Julien Sagot (Sagot), Allison Russell (Outside Child), The Besnard Lakes (The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings) et TEKE::TEKE (Shirushi) font aussi partie des personnes nominées.

La liste complète des artistes en lice est accessible sur le site web du prix Polaris  (Nouvelle fenêtre) .

La courte liste du prix Polaris, qui comprend 10 albums, sera dévoilée le 15 juillet. Le lauréat ou la lauréate du prix recevra une bourse de 50 000 $.

En 2020, c'est l'artiste montréalaise Backxwash qui avait remporté les grands honneurs pour son album God Has Nothing to Do With This Leave Him Out of It.