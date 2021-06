Les joueurs de la LCF prêts à retrouver le football, un coup d'épaule à la fois

Pour la première fois depuis l’enfance, leur vie a cessé de tourner autour du football pendant plus d’un an. Plusieurs ont songé à raccrocher leurs épaulettes. Mais l’annonce de la reprise des activités de la Ligue canadienne de football (LCF) a vite rallumé le feu sacré chez les anciens Rouge et Or évoluant maintenant chez les pros.

Ça fait drôle à dire, mais j’ai hâte au premier contact. Ça va faire du bien d’avoir un bleu quelque part! , lançait Adam Auclair dans un éclat de rire, mardi matin, entre deux exercices dans le stationnement souterrain du Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) de l'Université Laval.

Malgré la pluie, Auclair et ses ex-coéquipiers du Rouge et Or Mathieu Betts, Marco Dubois et Vincent Desjardins étaient réunis pour un entraînement extérieur avec le préparateur physique Fabrice Akué. Un rituel répété à de nombreuses reprises durant la dernière année et demie passée loin du football.

Adam Auclair fera finalement ses débuts chez les pros avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Photo : Mathieu Belanger

Une façon de rester motivés pour les joueurs de la LCFLigue canadienne de football longtemps laissés dans le brouillard par le commissaire Randy Ambrosie. Mardi, toutefois, tous avaient le sourire facile, résultat de l’annonce de la tenue d’une saison 2021 de la LCFLigue canadienne de football du 5 août au 12 décembre.

La lumière au bout du tunnel

C’est une nouvelle qu'on attendait tous depuis très longtemps. Après deux ans à s’entraîner sans relâche, sans savoir ce qui allait se passer, ça fait du bien de savoir qu’on va jouer , se réjouit Auclair.

Choix de première ronde du Rouge et Noir d’Ottawa en avril 2020, le Beauceron n’a toujours pas mis les épaulettes avec l’équipe. Déménageant à Gatineau la semaine prochaine, il pourra finalement visiter les installations du Rouge et Noir d’ici au début du camp d’entraînement le 12 juillet.

Vétéran de deux saisons dans la LCFLigue canadienne de football , Marco Dubois sera à Ottawa pour accueillir son ancien coéquipier et fouler le terrain à nouveau. Il était temps. Ç'a été long et dur sur le mental , admet le receveur de passe. J’ai un sentiment de déjà vu de l’an dernier, alors j’essaie de contenir mon optimisme tant que je ne serai pas sur le terrain.

Entre deux carrières

Les carrières de footballeur étant courtes et pas particulièrement lucratives dans la LCFLigue canadienne de football , plusieurs anciens du Rouge et Or ont pensé, durant la dernière année, prendre leur retraite et se concentrer sur leur carrière dans leur domaine d’études.

Auclair a fait son stage en éducation physique dans une école de Rimouski. Dubois a commencé à travailler en ressources humaines chez DuBreton, en Beauce, avec son vieil ami Étienne Moisan. La plaqueur Vincent Desjardins a travaillé sur le chantier du Réseau express métropolitain, à Montréal, comme ingénieur civil. L'ailier défensif Mathieu Betts, lui, a commencé sa carrière d’enseignant.

Mathieu Betts lance un bloc de béton à l'entraînement sous le regard de Vincent Desajrdins, Fabrice Akué et Adam Auclair. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Mais tous se sont gardés au sommet de leur forme, s’entraînant en solo chez eux, pendant une partie de l’hiver, dans l’espoir de jouer au football encore quelques années. La saison 2021 vient en quelque sorte récompenser leurs efforts.

À un moment donné, tu veux progresser dans la vie. Je me suis posé de sérieuses questions, mais là, les questions sont parties et je suis prêt à jouer , assure Adam Auclair, qui a vu son frère Antony remporter le Superbowl à Tampa Bay, en février.

Qu’est-ce que les joueurs ont le plus hâte de retrouver au camp d'entraînement de leur équipe respective? La camaraderie, débute Marco Dubois. L’esprit de groupe, on le retrouve un peu à l’entraînement ici, mais c’est jamais comme être dans une réunion avec une cinquantaine de gars.

Mathieu Betts, lui, va plus droit au but : j’ai hâte de jouer, tout simplement.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin