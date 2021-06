Des arbres et des arbustes pour égayer les cours d’école de l’Or-et-des-Bois

Un total de 125 000 $ sera injecté au cours des cinq prochaines années dans ce projet, qui débute cet été à l’école intégrée d’Or-et-des-Champs, à Sullivan. Quelque 60 arbres et arbustes y seront plantés, en plus de 300 plantes vivaces.

On est très heureux de cette belle collaboration, se réjouit Alain Guillemette, directeur général du CSSOB. On connaît l’importance de verdir nos cours d’école pour donner un environnement sain et attrayant pour nos élèves, tant pour les récréations que les classes vertes.

L’implication d’Eldorado viendra en quelque sorte bonifier des projets d’aménagement de cours d’école qui seront réalisés au cours des prochaines années.