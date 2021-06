Déplacements au Nouveau-Brunswick : des assouplissements dès mercredi

Avec un peu plus d’une semaine de retard, le Nouveau-Brunswick entamera dès minuit la première phase de son plan de déconfinement ; des allégements entreront en vigueur pour une partie de la population désirant se rendre dans la province voisine.

Dès mercredi, les citoyens des MRCMunicipalité régionale de comté Avignon, en Gaspésie, et de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, pourront notamment se rendre au Nouveau-Brunswick sans s'isoler ou passer de test de dépistage pour détecter le virus de la COVID-19.

Les résidents des régions frontalières devront tout de même continuer de s'enregistrer en ligne avant de traverser la frontière.

Cette première phase était à l'origine prévue pour le 7 juin. Or, l'objectif d'administrer une première dose du vaccin contre la COVID-19 à au moins 75 % de la population de 12 ans et plus de la province n'a été atteint que tout récemment, ce qui a contribué à repousser l'application des assouplissements.

Une deuxième étape très bientôt

Alors que le gouvernement de Blaine Higgs prévoyait lancer la deuxième étape du déconfinement le 1er juillet, il a changé son fusil d'épaule.

En conférence de presse mardi après-midi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick a annoncé qu'elle s'amorcera dès que 20 % des 65 ans et plus de la province auront reçu une deuxième dose de vaccin. Selon lui, cela pourrait avoir lieu dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures , car 18 % des aînés néo-brunswickois ont, à ce jour, complété leur vaccination avec les deux doses.

Lors de cette deuxième phase de déconfinement, les visiteurs résidant dans les MRCMunicipalité régionale de comté Avignon et de Témiscouata n'auront plus à s'enregistrer pour voyager au Nouveau-Brunswick.

Cette seconde étape du plan permettra aussi à tous les Canadiens ayant reçu une première dose de vaccin d'entrer au Nouveau-Brunswick. Tout indique qu'un arrêt pour dormir au Nouveau-Brunswick lors d'un voyage vers les Îles-de-la-Madeleine sera possible, ce qui rendra le trajet plus sécuritaire pour les voyageurs.

Cette nouvelle réjouit le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, puisque les gens vont pouvoir converger vers les Iles ou vers le Québec continental, avec l'assurance qu'ils vont pouvoir arrêter se reposer, comme il se doit, sur la route [...].

Je pense qu'on commence à retrouver un équilibre. Une citation de :Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Le député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois, Joël Arseneau, revendique depuis longtemps des assouplissements afin que les voyageurs transigeant entre l'archipel et le continent puissent le faire de façon sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Déception face à l'annonce de l'Île-du-Prince-Édouard

Le député Arseneau se dit toutefois déçu des détails de l'annonce de l'Île-du-Prince-Édouard. La province acceptera la venue des Madelinots à partir du 23 juin, à condition qu'ils présentent un test de dépistage négatif effectué 72 heures avant d'entrer d'y entrer. Pourtant, la plupart des Madelinots seront alors vaccinés deux fois, plaide-t-il.

Pour les Madelinots, la nouvelle d’une ouverture avec l’exigence de faire un test, ça devient, à toute fin pratique, inutile parce que la condition qui est imposée est beaucoup trop complexe à administrer sur le plan individuel et collectif , indique Joël Arseneau en rappelant que les tests de dépistage sont réservés à ceux qui ont des symptômes, et non de façon préventive.

Pour la saison touristique, la bonne nouvelle c’est celle annoncée par le Nouveau-Brunswick, autant pour les Québécois que pour les Madelinots. Une citation de :Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Joël Arseneau ignore si des exceptions pourraient être mises en place pour les Madelinots qui aimeraient se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard pour des raisons familiales par exemple.

