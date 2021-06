Une ex-députée libérale a embauché sa sœur « de bonne foi », selon le commissaire à l’éthique

Mme Ratansi siège maintenant comme députée indépendante après avoir quitté le caucus libéral l'automne dernier lorsque l'affaire a été connue.

Mario Dion croit que Mme Ratansi aurait pu en faire plus pour éviter le conflit d'intérêts, mais il estime qu'il s'agissait d'une erreur de jugement commise de bonne foi qu'elle a voulu corriger dès que quelqu'un lui a fait état du problème l'automne dernier. M. Dion recommande donc qu'aucune sanction ne soit imposée à la députée de Don Valley-Est, en Ontario.

Le comité de la Chambre des communes qui régit les dépenses des députés a cependant déjà ordonné à Mme Ratansi de rembourser plus de 9000 $ versés à sa sœur, car il a jugé qu'elle avait enfreint les règles de la Chambre interdisant l'embauche de membres de la famille immédiate, y compris les frères et sœurs.

Dans un communiqué, elle indique mardi qu'elle accepte la conclusion de M. Dion selon laquelle il s'agissait d'une erreur de jugement faite de bonne foi.