Plus de 1500 Québécois ont été infectés deux fois par la COVID-19

Parmi les 1522 épisodes de réinfections présumées entre le début de la pandémie et le 30 mai 2021, 1028 ont été observées depuis janvier 2021. Au total, huit Québécois ont eu une troisième infection.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Environ 74 % des personnes réinfectées ont reçu un résultat de test positif 90 jours après leur première infection.

Chacun des épisodes de réinfection a été confirmé par un test d’amplification d’acide nucléique (TAAN) du SRAS-CoV-2.

Un peu moins de la moitié des 1522 personnes réinfectées étaient symptomatiques au second épisode.

Trois cents personnes ont été infectées après avoir reçu une première dose du vaccin, ce qui représente 30 % des réinfections depuis le début de la campagne de vaccination, en janvier.

L’INSPQ affirme que le nombre de réinfections est possiblement plus élevé, puisque plusieurs personnes ayant été infectées une première fois n'ont pas subi de nouveau test lors d’un épisode subséquent, surtout si elles ne présentaient aucun symptôme.

Selon l’analyse de l’INSPQ, les personnes de 80 ans et plus ont un taux de réinfection de quatre à sept fois plus élevé que celui des moins de 80 ans. Le taux de réinfections présumées se situe autour de 24 pour 100 000 pour les adultes de 20 à 79 ans, alors qu’il est de 121 pour 100 000 chez les personnes de 80 ans et plus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Chez les personnes de 20 à 59 ans, entre 40 et 51 % des réinfections sont symptomatiques. Chez les moins de 20 ans et chez les 80 ans et plus, cette proportion est d'environ 55 %.

Environ 60 % des réinfections ont touché des femmes.

L'INSPQ publiera des données mensuelles au sujet des réinfections et en surveille étroitement l'incidence parmi les personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose du vaccin contre la COVID-19.

Selon l'INSPQ, une première infection confère une immunité qui protège de 80 % à 90 % contre une réinfection. Cette immunité durerait au moins six mois.