La police de Regina demande l’aide du public pour retrouver une adolescente disparue

Alexandra Young a été vue pour la dernière fois le 3 juin, chez elle, à l'angle de la rue Harding et de la place Fraser, à l’est de Regina.

La police considère l'adolescente comme une personne vulnérable à cause de son jeune âge, et elle s'inquiète pour son bien-être et sa sécurité.

L’adolescente est mince. Elle mesure environ 1,70 mètre et pèse près de 54 kilogrammes. Elle a les cheveux châtains clairs, ondulés, et a les yeux bleus.

Lorsqu'elle a disparu, elle portait un pantalon bleu, un débardeur gris et des lunettes.

Quiconque a vu Alexandra Young, ou sait où elle se trouve, est prié de contacter le Service de police de Regina au 306-777-6500, ou de contacter Échec au crime de Regina de manière anonyme au 1-800-222 (8477).