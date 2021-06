Six arrestations liées au trafic de drogue à Saguenay

L’Escouade régionale mixte a arrêté six individus en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants sur le territoire de Saguenay.

Les arrestations ont eu lieu au cours des derniers jours. Les suspects ont été interrogés puis remis en liberté sous diverses conditions. Ils devront se présenter devant le tribunal prochainement.

Avec cette opération, l’Escouade régional mixte visait les têtes dirigeantes de ce réseau d’approvisionnement et de vente de cocaïne. Celui-ci serait basé dans l’arrondissement de Jonquière, mais l’enquête pourrait démontrer de plus vastes ramifications. De plus, les policiers ont des raisons de croire que les individus arrêtés agissaient pour le compte de motards criminels.

Six perquisitions ont été effectuées en même temps que les arrestations. Les agents ont notamment retrouvé près d’un kilogramme de cocaïne, environ 2000 comprimés de méthamphétamine, du cannabis et un montant d’argent avoisinant 7000 $.