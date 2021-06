Just for Laughs s’envole vers Cancún en formule tout inclus

Just for Laughs, le pendant anglophone de Juste pour rire, exportera certains de ses plus grands talents au Mexique en novembre prochain, avec un tout premier voyage organisé fait sur mesure pour les adeptes d’humour.

Intitulée Just for Laughs Escapes, cette expérience inusitée, créée en collaboration avec l’agence Pollen Presents, sera testée pour la première fois au Barcelo Maya Resort Club, à Cancún, du 3 au 7 novembre 2021. Au programme : des spectacles d’humour, des événements interactifs, des fêtes à la piscine, des soirées en boîte de nuit et la fameuse formule tout inclus qui a fait la marque de plusieurs destinations soleil.

Une dizaine d’humoristes de renom dans le milieu anglophone, comme Jim Jefferies, Tom Segura, Nikki Glaser, Nicole Byer, l’ex-Jackass Steve-O et Jay Pharoah, défileront toute la semaine sur scène.

En plus des monologues d'humour, les vacanciers et vacancières pourront assister à des séances de questions et réponses, à des enregistrements de balados ou encore à des événements présentés comme exclusifs.

Les forfaits, dont le prix en prévente commence à 1048 $, sont entièrement remboursables si l’événement est repoussé ou annulé en raison de la COVID-19.