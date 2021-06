Le passage à la zone verte devancé au 21 juin en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le nombre de personnes pouvant se réunir augmentera. Autant dans les résidences que sur les terrains privés, un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de 3 résidences pourront se rassembler, indiquent le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le port du masque et le respect des deux mètres restent fortement recommandés.

Dans les restaurants et les bars, les occupants de trois résidences pourront aussi s'asseoir à la même table à partir de lundi, pour un maximum de 10 personnes.

Le nombre de personnes pouvant se réunir pour un mariage ou des funérailles demeure toutefois à 50. Les règles demeurent aussi les mêmes dans les salles de cinéma ou dans les lieux de culte où un maximum de 250 personnes peuvent être réunies.

À l’extérieur, les activités de sport et de loisir, y compris les cours et les entraînements guidés, sont permises à l’extérieur dans des lieux publics lorsque réalisées en groupe d’un maximum de 50 personnes, excluant les officiels, le personnel et les bénévoles. Les parties organisées, les ligues, les compétitions et les tournois sont permis ainsi qu’un maximum de 50 spectateurs par plateau.

Source : Gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre)