Les fans de la mythique série Zelda ont eu chaud mardi midi lors de l’événement Nintendo de l’Electronic Entertainment Expo (E3), alors que le géant nippon a attendu à la toute dernière minute de sa présentation pour dévoiler un court extrait de ce à quoi ressemblera la jouabilité de la très attendue suite du jeu à succès The Legend of Zelda: Breath of the Wild.