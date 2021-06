Une subvention de 5 M$ pour des chercheurs de l’Université de la Saskatchewan

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (NSERC) a attribué plus de 5 millions de dollars à différents chercheurs de l’Université de la Saskatchewan.

Le financement sera utilisé pour soutenir 32 projets de recherche de grande envergure.

Les bourses soutiendront des recherches vétérinaires, technologiques et génétiques notamment.

Le programme de subventions à la découverte offre jusqu'à cinq ans de soutien aux projets de recherche qui présentent de la créativité et de l'innovation.

Le vice-président à la recherche de l’Université, Baljit Singh, se dit ravi par l’annonce qui, selon lui, rend compte du talent des chercheurs locaux.

Nos scientifiques sont en quête constante de découvertes dont le monde a besoin, et cet investissement, très apprécié du gouvernement fédéral, va alimenter leurs efforts.

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé des investissements de plus de 635 millions de dollars dans les domaines de la science, de la recherche et de l'ingénierie pour soutenir plus de 4 800 chercheurs principaux et leurs équipes au Canada, lors d'une conférence de presse mardi.