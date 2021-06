La nouvelle ministre responsable du Bas-Saint-Laurent en tournée dans la région

La ministre du Tourisme et nouvelle ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, est de passage dans la région cette semaine dans le cadre d'une première tournée de trois jours de la région dont elle a obtenu la responsabilité début mai. Elle visite les MRC de Rivière-du-Loup et des Basques mardi.

La ministre a notamment profité de son passage au Bas-Saint-Laurent pour annoncer des investissements de plus d'un demi-million de dollars pour soutenir 16 projets touristiques dans la région.

Parmi les projets qui reçoivent une aide financière, la Distillerie du St. Laurent, à Rimouski, se voit remettre 100 000 $ pour l'aménagement de l'accueil des visiteurs de ses nouvelles installations à Pointe-au-Père.

Le projet qui comprend de nouveaux bâtiments pour la Distillerie du St. Laurent, dans le quartier Pointe-au-Père à Rimouski, reçoit une somme de 100 000 $. Ici, une esquisse du bâtiment qui accueillera la Distillerie sur un terrain voisin du Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Photo : Courtoisie/Distillerie du Saint-Laurent

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père reçoit quant à lui près de 98 000 $ pour aménager un circuit extérieur au sous-marin Onondaga à l'aide de la réalité virtuelle.

La Société Provancher d'histoire naturelle du Canada reçoit un octroi de plus de 78 000 $ pour améliorer l'offre d'hébergement et les équipements de l'île aux Basques, au large de Trois-Pistoles.

Une somme de 50 000 $ est consentie à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup pour la restructuration de son aire d'accueil.

Une somme de 50 000 $ est notamment allouée au camping Koa de Saint-Mathieu-de-Rioux. (archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Une somme similaire est accordée au Camping KOA Bas-Saint-Laurent pour la restauration de quatre chalets et l'ajout de cabines de luxe.

Le Domaine Valga, à Saint-Donat-de-Rimouski, reçoit pour sa part près de 44 000 $ pour diversifier ses activités en implantant une cabane à sucre dans son érablière.

Le groupe forestier Grand-Portage, qui gère la pourvoirie des Trois Lacs, reçoit plus de 16 000 $ pour aménager deux sites de camping de type prêt à camper .

Le Club de ski Mont Biencourt obtient une somme de 12 500 $ pour explorer le potentiel de développement d'attrais récréotouristiques sur quatre saisons.

La Feste médiévale de Saint-Marcellin reçoit une somme de 5000 $ pour la tenue de son événement cette année. (archives) Photo : Radio-Canada

Enfin, divers événements reçoivent aussi des sommes allant de 5000 $ à 10 000 $, soit la Feste médiévale de Saint-Marcellin, Le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles, le Festi Jazz international de Rimouski, le Tremplin de Dégelis, les Grandes fêtes Telus, le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, Noël chez nous à Rivière-du-Loup et les Concerts aux Îles du Bic.

De l'aide à venir pour la traverse Rimouski-Forestville?

La ministre a aussi abordé la question de la traverse Rimouski-Forestville qui ne reprendra pas ses activités cet été.

Mme Proulx a annoncé que Québec souhaite venir en aide aux propriétaires de la traverse.

Le CNM Évolution ne doit pas reprendre ses traversées cet été. (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Caroline Proulx dit avoir eu un entretien avec Hilaire Journault, le propriétaire de la traverse.

Pour le moment aucune entente n’est intervenue entre les parties.

On a eu des conversations avec le ministre Bonnardel, qui est à voir quel type d'aide, quel type de soutien pourrait être là. Et le ministère de l'Économie et de l'Innovation a invité M. Journault à entrer en contact avec eux pour voir quels types de programmes pourraient soutenir toute [son] l'équipe , a soutenu la ministre Proulx au sujet de ce dossier.

Québec a également annoncé mardi matin l'octroi d'une aide de 600 000 $ pour favoriser une meilleure intégration des personnes immigrantes au Bas-Saint-Laurent.

La ministre Caroline Proulx doit poursuivre sa tournée bas-laurentienne mercredi. Elle doit s'arrêter à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, au parc côtier Kiskotuk et au Vieux Théâtre de Saint-Fabien.

Avec les informations de Patrick Bergeron