COVID-19 : des chiffres encourageants des deux côtés de la rivière des Outaouais

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte sa plus faible augmentation de cas de COVID-19 depuis des mois, avec un bilan de 10 nouvelles infections, mardi. En Outaouais, les autorités de santé constatent une hausse de 12 cas au cours des dernières 24 heures. L'est ontarien enregistre un seul nouveau cas.

Avec un bilan de 10 nouveaux cas, il s'agit de la plus légère hausse quotidienne de cas depuis le 1er septembre 2020, dans la capitale fédérale.

SPOSanté publique Ottawa ne déplore aucun nouveau décès attribuable à la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, 585 personnes ont succombé au virus.

Au total, 27 459 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19, à Ottawa, jusqu’à maintenant et 26 567 d’entre elles sont guéries, selon SPOSanté publique Ottawa .

Actuellement, 13 personnes sont hospitalisées à Ottawa, dont cinq patients se trouvent aux soins intensifs.

La santé publique à Ottawa surveille 307 cas actifs sur son territoire.

Un cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte un nouveau cas, ce mardi.

Douze cas sont toujours actifs sur le territoire, et deux personnes sont hospitalisées, dont une se trouve aux soins intensifs.

Le bilan des décès reste le même, avec 107 victimes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Au total, 4726 personnes ont contracté le coronavirus depuis plus d'un an et 4607 en sont guéries.

12 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, la santé publique rapporte 12 nouveaux cas de COVID-19, mardi. Le nombre de décès attribuables au coronavirus est quant à lui stable.

Depuis le début de la pandémie, 12 385 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 et 214 en sont mortes.

Il n’y a pas eu de décès causé par le virus depuis bientôt trois semaines dans la région.

Selon les plus récentes données, trois personnes sont hospitalisées à l’unité COVID-19 de l’Hôpital de Hull. Aucun patient atteint du coronavirus n’est traité aux soins intensifs en Outaouais.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 est passé sous la barre des 100. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais surveille 97 cas actifs du virus sur le territoire.