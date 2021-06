Cohabitation sur la rivière Bonaventure : les détails d'une entente demeurent inconnus

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a donné une autorisation de commerce le 11 juin à Cime Aventures. L’entreprise récréotouristique a ainsi pu commencer sa saison estivale à cette date. Par contre, l'entente est confidentielle, de sorte qu’on ignore toujours dans quelle mesure les activités seront ou non limitées et si un nouveau tarif sera appliqué aux descentes.