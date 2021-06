Le Saguenay-Lac-Saint-Jean basculera en zone verte dès lundi

Le nombre de plus en plus faible de cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean a convaincu la santé publique de faire basculer la région en zone verte à compter de lundi.

Deux autres régions, le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie-Centre-du-Québec, sont visées par le changement de palier de vigilance.

Restrictions moins sévères

Plusieurs modifications entreront en vigueur. Il sera notamment possible de faire des rassemblements dans les maisons et sur les terrains privés avec dix personnes. La distanciation et le port du masque demeurent toutefois recommandés par mesure préventive.

Les futurs mariés pourront prévoir jusqu’à 50 invités pour leur réception. Ce nombre sera le même pour les funérailles. De plus, les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 250 personnes.

Au restaurant, jusqu’à dix personnes ou les occupants de trois résidences pourront être attablés ensemble.

Les restaurateurs pourront faire le plein de clients et recevoir plus de convives à une même table. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Les salles de spectacle et les cinémas verront aussi leur capacité maximale augmenter.

À noter que lorsque vous changerez de région, vous devrez respecter les restrictions les plus sévères en vigueur soit dans votre région d’appartenance ou dans celle que vous visiterez.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean avait basculé en zone jaune le 7 juin.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été rapporté dans la région par la santé publique depuis trois journées consécutives. On dénombre maintenant 26 cas actifs de coronavirus à la grandeur du territoire.