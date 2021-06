Survivre à ses enfants, une nouvelle comédie, prendra l’affiche sur ICI Tou.tv Extra

On y raconte les histoires d’une bande de parents, liés par une amitié de longue date, qui vivent des situations parfois absurdes, parfois difficiles, en lien avec leurs enfants.

C’est l’humour et la franchise qu’autorise cette amitié de longue date qui leur permet de… survivre à leurs enfants , peut-on lire dans un communiqué de Radio-Canada.

Mani Soleymanlou (Kamyar) et Mélissa Désormeaux-Poulin (Nadine) y incarnent notamment un couple qui a quatre enfants âgés de 8 à 17 ans. En raison de l’horaire familial chargé, et pour continuer à avoir une vie sociale, le couple accueille le plus souvent sa bande d’amis et amies à la maison.

Le scénariste Jean-François Léger signe cette série de 13 épisodes de 30 minutes; Louise Archambault est à la réalisation. L’auteur François Avard collabore à la script-édition.