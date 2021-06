Les données rendues publiques par la santé publique mardi indiquent qu'aucun cas de COVID-19 n'a été détecté au cours des 24 dernières heures dans la région.

Il s'agit du 13e jour de suite sans qu'un cas de la maladie ne soit déclaré sur la Côte-Nord.

Dans les régions avoisinantes, les chiffres sont aussi à la baisse. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, aucun cas n'a été enregistré depuis trois jours. De l'autre côté du fleuve, le Bas-Saint-Laurent ne compte plus que 22 cas actifs et aucun nouveau cas n'a été enregistré en Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.

Au Québec, on compte 105 nouveaux cas. Le nombre de morts dans la dernière journée s'élève quant à lui à quatre.

Dès mercredi, les 45 ans et plus pourront devancer leur rendez-vous pour l'administration de leur deuxième dose de vaccin. Les 50 ans et plus peuvent déjà le faire.