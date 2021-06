La réserve faunique Ashuapmushuan dévoile ses nouveaux chalets

L’endroit a officiellement été inauguré mardi matin en présence de nombreux dignitaires.

En tout, la première phase du projet a nécessité des investissements d’environ 2,6 millions de dollars. On trouve sur le site quatre nouveaux chalets fabriqués en bois. Ils sont installés en bordure du lac Nicabau, situé entre Chibougamau et le lac Saint-Jean. Quelques autres constructions figurent aussi sur place comme un garage, deux quais et un abri pour le gardien.

Les quatre nouveaux chalets Horizon du secteur Nicabau ont été fabriqués en bois du Québec. Photo : Sépaq

De plus, à l’intérieur des chalets destinés à la location, une œuvre d’art innue sera installée pour rappeler aux visiteurs qu’il s’agit d’un territoire ancestral ancré dans l’histoire autochtone.

Il était très important pour notre gouvernement que le projet de la Sépaq se réalise avec nos partenaires autochtones de la communauté innue de Mashteuiatsh. Je tiens d'ailleurs à souligner l'excellente collaboration entre le Conseil de bande et la Sépaq, notamment en favorisant l'embauche des membres de la communauté dans la réserve faunique Ashuapmushuan , a indiqué le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, par voie de communiqué.

Ces nouveaux bâtiments dédiés à l’hébergement remplaceront ceux qui étaient situés en bordure du lac Chigoubiche. Les nouvelles constructions seront plus écoénergétiques puisqu'elles sont dotées de panneaux solaires.