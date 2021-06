Le code du web mis aux enchères en NFT

L’informaticien londonien Tim Berners-Lee a mis aux enchères en jeton non fongible (NFT) avec Sotheby’s le code à l’origine du web, qu’il a rédigé en 1989 pour le Centre européen de recherche en physique (CERN).

Pourquoi un NFT? C'est une chose naturelle à faire quand on est un informaticien et qu'on écrit du code, et ce, depuis de nombreuses années , a déclaré Tim Berners-Lee dans un communiqué.

Cela me semble juste de signer numériquement mon autographe sur un artefact entièrement numérique. Une citation de :Tim Berners-Lee

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (non-fungible tokens, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

Le NFT comprend le code source original du web, une visualisation animée, une lettre écrite par Tim Berners-Lee et une affiche numérique du code complet des fichiers originaux.

L'ARPAnet, l'ancêtre d'Internet, a vu le jour en 1969. Photo : Radio-Canada

Les fichiers contiennent 9555 lignes de code, notamment des implémentations des trois langages et protocoles inventés par l’informaticien : le HTML, le HTTP et l’URL.

Les documents HTML originaux qui expliquaient aux internautes comment utiliser le web sont également compris dans la vente.

Une invention majeure

L'invention de Tim Berners-Lee a créé un nouveau monde, démocratisant le partage de l'information, créant de nouvelles façons de penser et d'interagir, et de garder les gens connectés les uns aux autres , a indiqué Cassandra Hatton, responsable mondiale des sciences et de la culture populaire à Sotheby's.

Au cours des derniers siècles, l'humanité a connu une succession de changements de paradigmes qui nous ont fait entrer dans l'ère moderne, mais aucun n'a eu un impact aussi cataclysmique sur notre vie quotidienne que la création du web. Une citation de :Cassandra Hatton

Les NFT ont explosé en popularité ces derniers mois. Une œuvre d'art exclusivement numérique de l'artiste américain Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, s'est vendue près de 70 millions de dollars américains chez Christie's en mars 2021.

Plusieurs mèmes ont également profité de cette vague, notamment Disaster Girl, qui a obtenu près de 615 000 $ CA à la mi-avril pour la vente de l’image en NFT à l’origine de la photo devenue virale sur le web à la seconde moitié des années 2000.

Les enchères débutent à 1000 $ US lors d'une vente en ligne indépendante qui se déroulera du 23 au 30 juin 2021.