Le journaliste Jean-Marc Belzile brigue la mairie de Rouyn-Noranda

Une course électorale se dessine à la mairie de Rouyn-Noranda. Jean-Marc Belzile, jusqu’alors journaliste à Radio-Canada, doit officialiser plus tard cette semaine sa candidature qui l'opposera à la mairesse sortante Diane Dallaire, élue en 2017.

Le principal intéressé a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada, reportant le dévoilement public de ses intentions. Une conférence de presse est annoncée ce jeudi, 10h, à la presqu’île du lac Osisko de Rouyn-Noranda.

Le chef des services français de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue, Philippe de la Chevrotière, a confirmé que le journaliste avait rompu son lien d’emploi avec la société d’État.

M. Belzile a dû quitter ses fonctions pour la durée de la campagne électorale , a déclaré M. de la Chevrotière.

D’un même souffle, il assure que la déclaration des intérêts de celui qui occupait des fonctions dans la salle de rédaction depuis 5 ans ne portera pas entrave à l’intégrité de la couverture électorale.

Notre couverture de la campagne électorale sera respectueuse des valeurs d’équité et d’équilibre énoncées dans les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Nos journalistes traiteront de façon neutre et impartiale tous les candidates et candidats à cette élection , a assuré M. de la Chevrotière.

Âgé de 35 ans, Jean-Marc Belzile a aussi travaillé comme chef d’antenne pour le réseau TVA en Abitibi-Témiscamingue. Il était également administrateur de la section régionale de la Fédération professionnelle des journalistes de l’Abitibi-Témiscamingue et s’implique également comme trésorier au conseil d’établissement de l’école alternative la Grande-Ourse de Rouyn-Noranda.

Cette déclaration d’intention confirme la tenue d’une course à la mairie de la ville MRC. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, a confirmé le 3 juin ses intentions de solliciter un deuxième mandat aux élections municipales de novembre.