Grosse livraison de vaccins de Moderna cette semaine au Québec

Le Québec recevra cette semaine 1,6 million de doses du vaccin de Moderna, soit près de 500 000 de plus que prévu récemment, selon les informations de Radio-Canada. Elles seront distribuées dans les cliniques de vaccination de masse et les pharmacies.

Conséquence directe de cette importante livraison : les Québécois ayant reçu un vaccin de Moderna ou d’AstraZeneca pourront devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose, et ce, en fonction du calendrier établi selon les catégories d’âge.

Aujourd’hui, ce sont les 50 ans et plus qui peuvent rapprocher la date de la deuxième injection et demain, ce sera au tout des 45 ans et plus. Le changement de rendez-vous se fait sur le site Clic Santé.

Les personnes ayant reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca et qui souhaitent changer de vaccin pour la deuxième injection pourront exprimer cette volonté une fois à la clinique de vaccination.

La campagne d’accélération de l’administration de la deuxième dose va bon train : plus de 700 000 rendez-vous ont été devancés jusqu’à présent.

Quatre régions passeront au vert

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué dans un communiqué que le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le Centre-du-Québec passeront au palier vert dès le 21 juin.

Voici ce qui est permis de faire en zone verte :

rassemblements dans les domiciles et sur les terrains privés, incluant les balcons : un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou les occupants de 3 résidences. La distanciation physique et le port du masque sont fortement recommandés;

mariages ou funérailles : un maximum de 50 personnes;

lieux de culte : un maximum de 250 personnes, sauf pour les mariages ou les funérailles;

restaurants et bars : les occupants de trois résidences ou un maximum de 10 personnes par table, avec registre de la clientèle;

cinémas et salles de spectacle : 250 personnes maximum ou jusqu’à 2500 personnes, réparties en sections indépendantes de 250 personnes. Réservation, port du couvre-visage lors des déplacements, distance minimale de 1,5 m entre les personnes de résidences différentes et respect d’autres consignes obligatoires.

Les personnes en déplacement sont tenues de respecter les consignes les plus restrictives, soit celles de sa région d’origine ou celles de la région où elle est en déplacement , rappelle le ministère de la Santé.

Avec les informations de Véronique Prince.