L'Ontario engage 10 M$ pour identifier des sites d'enterrement des pensionnats autochtones

Doug Ford a annoncé mardi qu'il débloquera 10 millions de dollars en trois ans pour « identifier, enquêter, protéger et commémorer » les lieux de sépulture des pensionnats autochtones de la province.

Cette promesse de fonds, la première du genre investie pour les sites d'enterrement par une province, sera aussi en partie alloué à procurer des services de soutien à la santé mentale aux survivants des pensionnats dans la province, à leurs familles et à leurs communautés.

Le premier ministre de l'Ontario a déclaré vouloir remédier à la perte des générations qui ne sont plus avec nous, et à la perte continue vécue par les survivants des pensionnats et leurs familles . Le travail de mémoire sera effectué en partenariat avec les communautés autochtones.

Alors que nous faisons avancer une véritable réconciliation, il est important que nous continuions tous à approfondir notre compréhension collective du legs du système des pensionnats autochtones. Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Cette annonce intervient plusieurs semaines après la découverte des restes de 215 enfants autochtones dans l'ancien site d'un pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, qui a secoué le Canada.

Nous savons que les découvertes tragiques faites sur un ancien site de pensionnat autochtone en Colombie-Britannique ne sont malheureusement pas des anomalies , a déclaré le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford.

18 anciens pensionnats dans la province

Selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, l'Ontario comptait 18 pensionnats autochtones; le dernier d’entre eux a fermé ses portes en 1991, et certains sites ont depuis été réaffectés, abandonnés ou détruits.

Au moins 426 enfants qui ont fréquenté ces pensionnats sont décédés, tandis qu’un nombre inconnu est toujours porté disparu.

Le montant du financement provincial correspond à ce qu'avait réclamé dimanche le chef des Six Nations de la rivière Grand, dans le sud de l'Ontario, pour découvrir d'éventuels restes humains. Cependant, ces 10 millions de dollars demandés correspondaient à des recherches à mener sur un seul site, l'ancien Mohawk Institute, qui a été le premier pensionnat et celui qui a été en activité le plus longtemps au pays.

Selon l'Ontario, l’identification des possibles différents sites sera la première étape d’un processus beaucoup plus vaste, en fonction des souhaits des familles et des communautés touchées .

Plus d'informations à venir...