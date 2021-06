Regina souhaite installer de nouvelles toilettes publiques au centre-ville

Le comité de l’organisation et des services communautaires de la Ville de Regina étudiera la possibilité d’installer des toilettes publiques permanentes près du parc Victoria.

Un projet pilote avait déjà été approuvé par le conseil municipal en octobre 2019, mais le projet avait été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon un rapport du comité, la pandémie souligne le manque de toilettes publiques près du centre-ville et la Ville souhaite en installer de façon permanente.

Ces installations visent à contribuer à la qualité de vie dans la ville et à soutenir l’activité du centre-ville, en aidant à créer une communauté saine, accessible et inclusive pour tous les visiteurs et les habitants de Regina , peut-on lire dans le rapport du comité.

L’installation des toilettes pourrait coûter près de 550 000 $ à la Ville. Elle prévoit un budget pour gérer la sécurité des installations.

Actuellement, le centre-ville de Regina compte deux toilettes publiques, une à l'hôtel de ville et l'autre à la bibliothèque publique.

Le comité des services communautaires tiendra une rencontre mercredi pour discuter du projet. Le rapport recommande la construction de toilettes publiques en 2023.