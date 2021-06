Le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite protéger les aînés et les plus vulnérables

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent lance sa politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et les adultes vulnérables.

Par communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle que la maltraitance peut prendre plusieurs formes et atteindre les personnes vulnérables de manière psychologique, physique, sexuelle, organisationnelle, matérielle ou financière.

La maltraitance peut aussi comprendre de l'âgisme, la violation des droits individuels ou de la stigmatisation, indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Cette politique de lutte à la maltraitance doit s'appliquer à l'ensemble des usagers des différentes ressources du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Les résidences privées pour aînés (RPA), les ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF) sont également incluses.

Au quotidien, cela implique que l’usager ou le résident soit traité et reçoive des services dans un environnement exempt de violence ou de négligence lui assurant une protection, une sécurité et une qualité de soins et de services adaptés à sa condition, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux au sujet de la protection qu'il compte offrir à ses bénéficiaires.

Par ailleurs, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a déposé mercredi dernier un projet de loi pour mieux prévenir la maltraitance, repérer les personnes qui pourraient en être victimes et intervenir pour les protéger.

