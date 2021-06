COVID-19 : moins de 300 nouveaux cas en Ontario pour la 1re fois en 9 mois

L'Ontario recense 13 morts et 296 nouvelles infections, soit le nombre le plus bas de cas en une journée depuis le 17 septembre 2020.

Il y a 62 nouveaux cas dans la région de Peel, 60 à Toronto, 45 dans la région de Waterloo, 15 dans la région de York, 13 dans la région de Halton, 12 dans la région de Durham, 11 dans la région de Windsor-Essex et 11 à Ottawa.

Le nombre moyen de nouvelles infections par jour en Ontario au cours de la dernière semaine diminue à 479, comparativement à 703 il y a une semaine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Hospitalisations

Il y a 49 hospitalisations de plus mardi, pour un total de 433.

En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs continue de diminuer, se chiffrant à 382 (-27).

Il y a 244 patients sous respirateur (-24).

Il y a 645 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs est de 5012 (-362).

Dans les centres de soins de longue durée, il y a 2 décès et 5 infections de plus parmi les résidents et 12 infections supplémentaires chez les employés.

Vaccination

L'Ontario a administré 184 989 doses des vaccins contre la COVID-19 lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Près de 77 % des Ontariens ont reçu au moins une dose, alors que plus de 12 % ont eu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Dépistage

Seulement 17 162 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Néanmoins, le taux de positivité des tests est plus bas qu'au cours des derniers jours, s'établissant à 2,3 % mardi.