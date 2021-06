Ce parc où Paris entasse ses toxicomanes

C’est une drôle de manifestation en ce chaud soir de semaine à Paris. 150 citoyens exaspérés marchent dans un vaste parc du nord-est de la capitale. Un endroit qui se voulait rassembleur, transformé en lieu de consommation de drogues.

À pas lents, la foule se dirige vers le nord, là où flânent des dizaines de toxicomanes.

Nous circulons en général toujours à deux , explique Frédéric Francelle, qui habite juste en face. C’est une précaution pour se surveiller l’un l’autre, pour être sûr qu’il n’y ait pas quelqu’un qui ait envie de faire quelque chose d’un peu suspect.

Ce soir, des policiers escortent les manifestants. Ils défilent pancartes à la main sous l'œil indifférent de dizaines de toxicomanes. Ils seraient au moins 200 consommateurs de crack regroupés au parc Éole, peut-être plus.

Quelques toxicomanes flânant dans la section des jardins d'Éole où les résidents n'osent plus s'aventurer. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Il faut remonter quelques semaines plus tôt pour comprendre pourquoi il y a tant de consommateurs de crack en un seul endroit.

Au printemps, ils étaient surtout regroupés autour du métro Stalingrad, à quelques centaines de mètres du parc. Puis, début mai, ils ont été attaqués à coups de feux d’artifice, l'œuvre de Parisiens excédés par les cris la nuit, les mauvaises rencontres le jour, avec leur lot d'agressivité, d'indécence et d’insultes.

Voulant calmer les esprits, les autorités ont repoussé les toxicomanes aux jardins d’Éole. Elles ont déplacé le problème sous les fenêtres d’autres Parisiens.

Un parc plus fréquentable

Frédéric Francelle estime qu’ils ont envahi au moins la moitié du vaste parc, où ils sont exceptionnellement autorisés à rester jusqu’à 1 h du matin.

En cette fin de journée, la plupart des toxicomanes sont assis dans l’herbe, par petits groupes. Le passant inattentif pourrait y voir des gens en pique-nique. L’observateur remarque les nombreux déchets autour d’eux, les comportements parfois erratiques.

Ce sont des zombies, explique Frédéric Francelle, en montrant un groupe d’une trentaine de personnes. Il y en a qui se cachent sous une couverture pour allumer des pipes… d’autres qui ont une seringue dans le bras.

Frédéric Francelle, un des résidents devenu le visage de cette lutte contre la présence de toxicomanes dans un parc du nord-est de Paris. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Il observe un buisson le long d’un sentier et dresse la liste des déchets qu’il y trouve : emballages de médicaments, masques, briquets, mouchoirs pour essuyer les cuillers dans lesquelles le crack est chauffé.

Il y en a partout dans le parc, des petits mouchoirs. Là, on peut voir une seringue, ici, on a des résidus de pipe à crack… Et ça, ce ne sont pas des excréments de chien. Là, c’est les chiottes , lance-t-il, dégoûté.

Une dame âgée s’approche, interpelle un homme qui nous fixe à quelques mètres, de l’autre côté du buisson. Monsieur, vous ne pouvez pas nettoyer un peu? Je viendrais bien avec ma petite fille pour me promener là.

L’homme ne répond pas, fait quelques pas avant de s’asseoir lourdement au sol, dos à la manifestante. Voyez, il n'y a rien à faire, souffle-t-elle. C’est la drogue. C’est rare qu’ils puissent vous répondre correctement. C’est terrible, terrible, terrible.

Une manifestante discute avec un homme dans l'un des coins des jardins d'Éole envahi par les toxicomanes depuis quelques semaines. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

La dame s’éloigne, les larmes aux yeux. Plus tard, elle tentera d’approcher un autre toxicomane assis seul au milieu d’un sentier. Parfois, révèle Frédéric Francelle, on se dit : "C’est pas possible, on doit être dans une capitale de pays sous-développé..."

Le fruit d’années de négligence

Le problème du crack n’est pas nouveau à Paris. Durant une vingtaine d'années, les divers élus ont toléré ce qui était surnommé la colline du crack , un lieu de vente et de consommation situé sous l’autoroute périphérique.

Les nombreuses interventions policières ne sont jamais parvenues à régler le problème. En 2019, Paris misait sur un plan crack pour soigner et héberger les quelques centaines de consommateurs qui fréquentaient la colline.

Deux ans plus tard, peut-être par manque de moyens, le problème s’est déplacé dans un autre secteur du nord-est de la capitale. Dans un parc d’ordinaire fréquenté par des couples, des jeunes familles et des sportifs.

Rendez-nous notre parc , réclame la banderole que les manifestants ont accrochée sur l’une des clôtures entourant les jardins d’Eole. La foule est plutôt animée ce soir. Deux élus locaux sont venus à leur rencontre.

Les premiers résidents arrivant à la manifestation contre la consommation de crack dans leur parc. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

C’est la première fois que les maires des arrondissements concernés se rendent sur place en même temps que leurs concitoyens. La frustration et l’exaspération sont palpables.

On les trouve dans nos appartements, dans nos immeubles, dans le parking , lance une dame. Nous ne sommes pas en sécurité , ajoute une autre. Plusieurs le répètent : les nuits sont souvent ponctuées des cris des toxicomanes.

Le maire du 19e arrondissement admet volontiers que de laisser les toxicomanes dans la nature, ça conduit au bordel. Et qu’il ne faut pas laisser des gens en errance et en souffrance sous les fenêtres des gens .

Il faut trouver des solutions , répète François Dagnaud, avant d’ajouter que là où c’est très compliqué , c’est que les avis divergent sur les meilleures formes d’aide. Et sur les lieux à dédier à ces populations en détresse.

Le maire du 19e arrondissement, François Dagnaud, venu rencontrer ses concitoyens. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

La mairesse de Paris souhaite l’ouverture de plusieurs centres de consommation avec encadrement médical. Mais, dans une ville si densément peuplée, personne ne s’aventure à proposer des lieux précis.

On repousse le problème! , lance un résident visiblement exaspéré. Ça fait 20 ans, un peu plus, qu’il n’y a pas de solutions. Il n’y a même pas de piste de solution recherchée...

On ne va pas les laisser se suicider sous nos fenêtres

Avec le plan crack , Paris s’est doté d’un point de repos pour toxicomanes. Il existe aussi une salle où une vingtaine de personnes peuvent consommer de la drogue sous supervision médicale.

C’est loin d’être suffisant pour une métropole de 12 millions d’habitants, avance Elisabeth Avril, une médecin dont l’organisme Gaïa Paris gère les établissements en collaboration avec l’association Aurore.

De tels lieux de consommation plus calmes sont importants, explique-t-elle. Ils permettent de mettre un peu à distance le craving, l’envie irrépressible de consommer . D’offrir un espace plus calme à des gens qui ont besoin d’un peu de stabilité.

Elisabeth Avril, la directrice de Gaïa Paris, dans le centre de repos pour toxicomanes situé non loin de l'ancienne « colline du crack », aux portes de Paris. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Le personnel qui encadre ces lieux tente d’interpeller les toxicomanes, de leur faire prendre conscience de leur détresse. Dans un lieu comme les jardins d’Éole, il n'y a pas de pensée. Quand il n’y a pas de pensée, de sens, de volonté, c’est le chaos.

Un chaos que Sidou connaît bien. C’est le surnom qu’affectionne l’un des rares toxicomanes qui a accepté de nous parler aux jardins d’Éole. C’est normal qu’ils veulent récupérer leur parc. Regarde comment c’est devenu!

À ses yeux, l’aide déjà disponible n’est pas vraiment efficace. Des coups d’épée dans l’eau , croit-il. Les toxicomanes, il faudrait les mettre dans des hébergements à l’abri, leur donner un toit .

Des solutions plus permanentes, qui ne sont pas si éloignées des souhaits des habitants du quartier. Il faut les soigner , lance Frédéric Francelle. On ne va pas les laisser se suicider sous nos fenêtres.

Et si les autorités repoussent les toxicomanes vers un autre quartier de Paris, on va se déplacer et aider les résidents à faire du bruit. Ça fait 30 ans que ça dure, rappelle-t-il. Faut trouver des vraies solutions!