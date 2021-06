Le Japon tente d'augmenter son taux de vaccination avant les Jeux

Des employés du domaine de la santé recevaient ainsi le vaccin de Moderna, mardi, dans les bureaux des compagnies WeWork et SoftBank au centre-ville de Tokyo.

Le patron de SoftBank, Masayoshi Son, a indiqué que la compagnie prévoit vacciner 150 000 employés et membres de leurs familles, et 100 000 personnes de plus.

La campagne de vaccination du Japon compte parmi les plus lentes de tous les pays développés, et seulement environ 5 % de la population a jusqu'à présent été entièrement vaccinée.

Le premier ministre Yoshihide Suga est déterminé à organiser les Jeux de Tokyo avec un an de retard et il a promis que les 36 millions d'aînés du pays auront été vaccinés d'ici la fin du mois de juillet, un engagement qui suscite une bonne dose de scepticisme.

La campagne de vaccination a été freinée par des prises de rendez-vous chaotiques, une distribution des stocks mal organisée et une pénurie de personnel médical. Le gouvernement a récemment annoncé un programme de vaccination en milieu de travail, en complément aux initiatives des municipalités.

En plus du géant du logiciel SoftBank, le fabricant de boissons Suntory, le détaillant en ligne Rakuten, le transporteur aérien ANA, le service de taxi Nihon Kotsu et les géants électroniques Sony, Panasonic, Fujitsu et NEC seront de la partie.

Le fabricant automobile Toyota prévoit vacciner 80 000 personnes d'ici le 10 septembre, dont 50 000 employés, en plus de fournisseurs et de contractuels.

Les vaccins sont offerts gratuitement, mais les entreprises doivent trouver des médecins pour les administrer.

Accélération de la vaccination

Le responsable gouvernemental de la campagne de vaccination, le ministre Taro Kono, accompagnait M. Son au centre de vaccination.

Taro Kono est le ministre japonais responsable de la vaccination. Photo : Reuters / KIM KYUNG-HOON

Il a plus tard déclaré, lors d'une conférence de presse virtuelle, que la campagne s'accélère et que l'objectif d'un million de doses administrées par jour de M. Suga est réaliste d'ici la fin du mois.

Plus de 2300 compagnies et entreprises japonaises ont jusqu'à présent manifesté leur intérêt à offrir la vaccination sur place, a dit M. Kono. Le tout devrait débuter la semaine prochaine et rejoindre 11 millions d'employés et de membres de leurs familles.

Le ministre a toutefois reconnu que les jeunes témoignent de peu d'enthousiasme.

SoftBank offre des billets à moitié prix pour assister à un match des SoftBank Hawks, une équipe professionnelle de basketball, à ceux qu'elle aura entièrement vaccinés, a dit M. Son.

Je ressens le besoin d'accélérer la vaccination des jeunes avec de telles offres , a-t-il dit.